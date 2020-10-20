【科創板】Ａ股首隻ＣＤＲ受市場追捧，超購逾３７００倍

《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股首隻存託憑證（ＣＤＲ）九號公司（滬：６８９００９）
結束申購程序，根據公告，散戶投資者申購倍數達３７６７倍，構成超額認購，公司回撥６００
萬份ＣＤＲ予散戶投資者。
根據初步詢價結果，協商確定該ＣＤＲ發行價格為每份１８﹒９４元人民幣，本次發行總規
模約為１３﹒３４億元人民幣。（ｅｙ）
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