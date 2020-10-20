《日入而息》政府放寬本地遊及婚宴限聚人數，失業率創近１６年高



《今天重點》﹡政府放寬本地遊上限３０人，婚禮人數增至最多５０人；邱騰華稱消費達

８００元，可免費換本地遊名額；旅發局推「賞你遊香港」活動，提供５０

個深度遊行程

﹡林鄭稱強制檢測要有法律依據，涉人權要小心處理；無條件大幅放寬社交距

離，婚宴及本地遊或放寬；政府增土地供應決心不減，不因經濟逆轉而調整

；港深兩地各有優勢，已要求有關部門研加強合作；屯赤連接路開通後研港

車北上，不存在對等安排

﹡本港最新失業率升至６﹒４％，創近１６年高

﹡港匯持續走強，金管局向市場注入８５﹒２５億港元；螞蟻招股推高資金需

求，分析料短期內拆息持續向上

﹡衛生署表示本港新增５宗確診個案，１宗源頭不明

﹡潘母遞信促陳同佳赴台投案，籲港府勿再以官腔回應；管浩鳴指一切可以做

的事情已做，現在只有等通知



《即日市況》﹡港股受制百天線好淡爭持，收２４５６９升２７點，科指漲近１％



《深滬股市》﹡消費股尾盤發力滬指倒升０﹒５％，兩市成交本月新低



《美元匯價》﹡美元中長線看淡，但短期缺方向；歐元最新報１﹒１８１０╱１２，日圓最

新報１０５﹒５８╱６１



《公司業績》﹡寰亞傳媒（０８０７５）年度虧損增至１﹒７８億元，不派息

﹡大明國際（０１０９０）第三季多賺２９﹒７％至９６５０萬元人民幣

﹡中移動（００９４１）首三季純利按年跌０﹒３％至８１６億元人民幣



《公司資訊》﹡螞蟻ＩＰＯ中港放行，暫定２７日招股下月６日掛牌

﹡中滙集團（００３８２）２０２０－２１學年新學生報到人數按年升

９﹒６％

﹡中銀香港（０２３８８）與光大環境（００２５７）簽署２０億元綠色貸款

﹡百盛（０３３６８）合資投得浙江嘉興市地塊使用權

﹡宏利投資管理獲頒２０２０年ＰＲＩ責任投資原則領袖組殊榮

﹡希慎（０００１４）推出港企首隻與可持續發展掛勾的衍生工具對沖解決方

案

在內地進一步拓展業務，探索新投資機會

﹡中國通號（０３９６９）與華為簽署戰略合作協議

﹡美聯工商舖（００４５９）開市前停牌

﹡復宏漢霖（０２６９６）藥品「漢曲優」」新增６０ｍｇ規格的補充申請獲

受理

﹡傳國泰（００２９３）已通知民航處短期裁員，料港涉逾５０００人；傳國

泰擬裁走港龍全部員工，港龍工會引述資方稱裁員只屬傳言

﹡電訊盈科（００００８）主席李澤楷部分要約截止，獲１６﹒４３億股有效

接納

﹡綠科科技國際（００１９５）第三季錫產量按季升３４﹒２％至２３２６噸

﹡漢港控股（０１６６３）獲主要股東汪林冰購入合共４０﹒６萬股

﹡廣州農商銀行（０１５５１）首９個月未經審核淨利潤４２﹒６億元人民幣

﹡阿里巴巴（０９９８８）入股瑞士免稅店營運商Ｄｕｆｒｙ，持股６﹒１％

﹡長實（０１１１３）九肚山新盤料４８小時內上樓書，最快本周定價



《國企紅籌》﹡五礦資源（０１２０８）獲三年期８億美元信貸融資



《神州民企》﹡正通（０１７２８）、東正金融（０２７１８）今早起停牌

﹡騰訊（００７００）王者榮耀９月全球吸金逾２億美元，重回手遊榜首

﹡研祥智能（０２３０８）延長要約接納期限至１１月９日

﹡李寧（０２３３１）第三季度同店銷售按年錄得低單位數增長



《中國要聞》﹡中國三季度ＧＤＰ中金融業增近８％，住宿餐飲跌幅縮

﹡支付寶上線「晚點付」功能，違約將影響芝麻信用

﹡中證報表示多地收緊房抵貸業務，非住宅物業抵押受限

﹡住建部等答覆：城鎮戶籍子女可繼承農村宅基地使用權

﹡深圳住建局表示加強住建領域供給側結構性改革

﹡統計局表示９月７０個大中城市樓價漲幅略回落

﹡測算：９月７０城房價指數同比漲幅創四年半以來最小

﹡寶能濟南樓盤自製地鐵站牌谷銷情，遭罰４９萬元人民幣

﹡今年天貓「雙１１」較往年多３天，明起啟動預售

﹡國資委表示央企混改再引入社會資本逾１８００億元人民幣

﹡連鎖補習社優勝教育無預警關門捲巨額款項，家長抗議

﹡福建省與中信集團簽署全面戰略合作協議

﹡北京２５家房產中介機構被立案調查：涉鏈家、麥田等

﹡國資委表示９月央企利潤率達９﹒５％，創十年最好水平；三季度營業收入

轉正，生產經營回到正常軌道；第三季央企淨利增３４﹒５％首三季降逾一

成；加大５Ｇ、大數據等新基建領域布局投入；全國累計建成５Ｇ基站６０

萬個；加快中央企業集團層面戰略性重組

﹡發改委表示９月全國發電量增５﹒３％，用電增７﹒２％；９月貨運量同比

增５﹒６％，增速加快；９月審批８個固定資產投資項目共１７２億元；今

年供暖季天然氣供應較充足，局地局時偏緊；有信心完成今年經濟發展目標

；芯片項目爛尾因盲目上馬，將建立防範機制；適時啟動國家層面重大外資

項目申報工作

﹡臨港推１０大政策助ＡＩ發展，最高資金扶持達１億元

﹡國網和南網成立首間合營，高質推動閩粵聯網工程

﹡國際銅業研究組織：明年全球銅市場料過剩６﹒９萬噸

﹡１０月一年期和五年期以上ＬＰＲ連續第六個月不變

﹡人行７００億逆回購利率持平，淨投放７００億

﹡印度鷹派官員支持與台灣開展貿易協定談判

﹡華為與俄羅斯儲蓄銀行合作，打造「智慧城市」系統

﹡歐盟將於下周正式取得世貿准許向美國貨徵稅

﹡Ａ股首隻ＣＤＲ受市場追捧，超購逾３７００倍

﹡九號公司中籤率０﹒０４％，投資者持有需交存托服務費

﹡恆大汽車正式啟動科創板上市輔導

﹡胡潤百富榜：馬雲第四次膺中國首富，馬化騰第二，鍾睒睒首上榜

﹡央企負債率曾升至６５﹒９％，國資委將盡力降槓桿

﹡瑞典禁止參與５Ｇ頻譜拍賣電訊商使用華為、中興設備

﹡阿里表示今年「雙１１」出資力度史上最大，是去年２倍

﹡美巴擬增合作以減少對中國進口依賴，中方斥污名化

﹡美團、飛豬被浙江消保委點名，存退訂難等問題



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１２８６２﹒３７點



《其他消息》﹡林鄭稱屯赤連接路開通後研港車北上，不存在對等安排；港深兩地各有優勢

，已要求有關部門研加強合作；政府增土地供應決心不減，不因經濟逆轉而

調整

﹡被控暴動罪２２歲中大女生獲德國政治庇護

﹡潘母遞信促陳同佳赴台投案，籲港府勿再以官腔回應

﹡本港最新失業率升至６﹒４％，創近１６年高

﹡訊局批准商台調整投資計劃，以應對經營挑戰

﹡屯門帝御．星濤料月內開售，較第一期貴７－８％

﹡經絡表示最新ＭＭＩ報１﹒８１厘，創逾３年新低

﹡深股通額度全日用２０﹒６億元；滬股通額度全日流走近１１億元，陸股通

淨流出逾１１億

﹡交銀香港推出ｉＢｏｎｄ認購優惠，認購費全免



《新冠肺炎》﹡衛生署表示本港新增５宗確診個案，１宗源頭不明

﹡內地４個疫苗進入三期臨床，受試者無嚴重不良反應

﹡日本表示正與中國討論恢復客運航班事宜

﹡Ｍｏｄｅｒｎａ料下月公布疫苗大型臨床試驗中期結果

﹡民航局暫停埃塞俄比亞航空公司一航班營運５周

﹡印度領事館人員誤獲豁免檢疫，衛生署致歉

﹡林鄭稱強制檢測要有法律依據，涉人權要小心處理；無條件大幅放寬社交距

離，婚宴及本地遊或放寬

﹡邱騰華稱消費達８００元，可免費換本地遊名額

﹡政府放寬本地遊上限３０人，婚禮人數增至最多５０人

﹡許樹昌料新一波疫情多數由輸入個案引發，促小心把關

﹡蔡堅稱政府擬盡快強制有病徵人士檢測

﹡輝瑞已生產疫苗，或１１月底申請美國緊急使用授權

﹡旅發局推「賞你遊香港」活動，提供５０個深度遊行程

﹡北京表示今起全市１﹒１萬所醫療機構開展內部全面自檢

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