《盤前攻略》美國大選後港股才明朗化，二線科技及食品股料有鑊氣

《經濟通通訊社２１日專訊》美國隔晚輕微高收，美眾議院議長佩洛西表示，刺激財政協議

接近達成階段，並稱雙方就談判均取得進展，道指盤中一度升約３８０點。個股方面，「旅行者

財產險」（Ｔｈｅ Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ）公布第三季業績表現勝預期，刺激股價收漲５﹒６１

％，為表現最佳之道指成分股；而昨日各傳媒公布ｉＰｈｏｎｅ１２開箱實測，蘋果股價再漲１

﹒３２％。最終道指收報２８３０８點，升１１３點或０﹒４％；納指收報１１５１６點，升３

７點或０﹒３３％；標指收報３４４３點，升１６點或０﹒４７％。



＊夜期反彈５９點，ＡＤＲ榮辱互見＊



港股夜期收報２４５６１點，升５９點，低水９點。

港股ＡＤＲ比例指數升９點收２４５７８點。預託證券榮辱互見，騰訊跌０﹒１２％，折合

港元報５６３﹒８２元。匯控升０﹒２０％，折合港元報３０﹒８６元。中移動升０﹒７３％，

折合港元報５０﹒３１元。友邦升０﹒１４％，折合港元報７８﹒０６元。長和跌０﹒３７％，

折合港元報４５﹒８８元。中行跌０﹒５３％，折合港元報２﹒５３元。國壽升０﹒１４％，折

合港元報１８﹒７９元。中海油跌０﹒１０％，折合港元報７﹒２５元；中石化跌０﹒０３％，

折合港元報２﹒９７元。阿里巴巴升０﹒２４％，折合港元報３００﹒１３元。小米集團跌０﹒

０９％，折合港元報２２﹒１８元。



＊港股維持窄幅上落格局＊



隔晚美股輕微反彈，主要受到美眾議院議長佩洛西的言論影響，而港股股市表現，預計待美

國大選完結後才會明朗化，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２４５３５點，升１４

點或０﹒０６％，港股近期都以窄幅上落格局為主，不論牛軍或熊軍都難「有肉食」，相信１１

月才會有明顯走勢，現時反而是一些二線科技或者一些傳統經濟股短線落鑊的時間，其中雷蛇（

０１３３７）近日表現強勁，有大行看目標價達３元；另外隨著內地經濟復甦，食品股繼續可被

看高一線，預計蒙牛（０２３１９）、旺旺（００１５１）會炒至年尾（ｕｌ）

