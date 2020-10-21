《缸邊隨筆－石鏡泉》１０月股災？

《缸邊隨筆》１９８７年１０月１９日，星期一，美股道指急挫逾５００點，跌逾２２％，

帶來環球股災，這就是有名的「８７股災」，或「黑色星期一」。今周一，是２０２０年１０月

１９日，道指跌逾４００點，標普跌逾５０點，納指跌逾１９０點，但三者都只跌不足２％，未

可言災。但今年１０月，可有股災？



歷史統計，成災較多月份不是１０月，而是１１月。因此今年１０月股災可能性較小，但到

１１月有災，就難說。



帶來股災的可能原因是：疫、錢、戰。



今時人們對新冠病疫的恐懼較今年３月時，恐少了一大截。因為死人不夠多，《金融時報》

有個分析：



英國《金融時報》收集並分析了全球範圍內的超額死亡率數據（即超過歷史平均水平的死亡

人數），發現某些國家在疫情期間的死亡人數比平時高出５０％以上。很多國家的超額死亡人數

大大超過官方公布的新冠病毒死亡病例。自３月初以來，厄瓜多爾瓜亞斯省的死亡人數比正常時

期多了１萬人，相當於增加了３００％以上。倫敦的整體死亡人數已超過平時的兩倍。而紐約市

在３月中以來，其總和死亡人數更是平常的４倍以上。



死人不夠多，只病下，就算肯定有很嚴重的後遺症，歐美人士都當「中招」為等閒。



結果就是在防疫、封城、戴口罩、社交要有距離等事上，各地（中國除外）都拖拖拉拉，結

果就是疫情也揮之不去，不少地區的經濟都復甦不起來。打工仔無工開，就無收入，久了，就會

床頭金盡，如無政府足夠的救濟，到今年冬及明春，環球不少打工仔真到家無隔宿糧時會怎辦？

千百年來，窮人應付更窮日子的方法不外賣、當、借，這對社會經濟的負面打擊是重大的。在電

腦前，交易大堂內的金融產品能自漲多少？



有調查指不少美國人到１１月３日的總統選舉時，會囊空如洗。



美聯儲局前主席耶倫向民主黨總統候選人拜登和副總統候選人哈里斯介紹了金融領域的問題

時表示，需要控制疫情，以使經濟恢復正常。失業人員的儲蓄正在用盡。各州和地方政府面臨巨

大的預算缺口。預計美聯儲將提供更多關於資產購買的指引。財政政策需要在未來發揮積極作用

。



不過共和、民主兩黨對派錢去救濟美國人的方案仍遲遲不達成協議，目的，不在救美國人，

而是救自己的選情。



對共和黨言，是希望立時拍板，在投票日前派錢到選民手中，好讓選民感激共和黨，而續投

特朗普一票。



＊疫情疫苗選舉 都是不利美股＊



民主黨雖然不想為共和黨抬轎，但亦不敢太做小人，免被特朗普攻擊去阻派救濟。因此在投

票日前，民主黨也不能不在救濟方案上妥協，只求在選前達成救濟方案。但就不讓白宮夠時間將

支票派到選民手中。



所以在１１月３日前，投資者應準備有次美國兩黨達成救濟方案而帶來的上升，但能升多少

，就要看疫情和疫苗發展情況。



疫情如前述，未敢看好，疫苗能否於今年底或明春推出，有待。如之後多了疫苗發展不暢的

消息出台，必然窒礙了市道。這會否帶來股災？



市上常見，今時跟１９３０年或１９８７年的股災對比，理論上言，是機會較微，但亦不是

不可能。如像今年３月，道指一跌就３％以上，是有例子的。可以使美股大跌的，可能是大選之

後，民主、共和兩黨對選舉結果的爭拗而拖跌美股，這個爭拗時間愈長，美股下跌將愈多。只要

爭拗一出，美股跌１０％以上是可以的，因為這個爭拗將難免帶來「戰」。



這個「戰」不是對外之戰，而是「內亂」升級至「內戰」。一旦出現，「８７」式股災，可

能重現。



投資定有風險，至於要計入甚麼風險則各自修行。筆者看，美國疫情不退，疫苗出台有延遲

，美總統選舉結果有爭拗，三樣都是不利美股的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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