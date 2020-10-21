《港元匯率》港匯持續走強，金管局向市場注入２３﹒２５億港元

《經濟通通訊社２１日專訊》港元匯價再度觸及７﹒７５強方兌換保證，金管局於紐約時段

承接美元沽盤，向市場注入２３﹒２５億港元。香港銀行體系總結餘將於周四（２２日）增加至

３６４７﹒１７億港元。

港元匯價最新報７﹒７５０３兌１美元。（ｐｌ）

