國泰航空（００２９３）：裁員８５００人，港龍航空停止營運

《經濟通通訊社２１日專訊》國泰航空（００２９３）公布重組重組計劃，包括：（１）公

司全資附屬公司港龍航空將停止營運即日生效，公司擬尋求監管機構批准，由公司及旗下全資附

屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線；（２）國泰航空集團（包括國泰港龍航空

）將整體削減約８５００個職位，約佔集團總數的２４％，當中，未來數周將裁減約５３００名

駐港員工，另有約６００名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定由於近

月實行凍結招聘及關閉若干海外基地等節流措施，其２６００個職位現已懸空；（３）國泰航空

公司將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至令薪酬更貼近生產力及提升市場

競爭力的目標。



＊預期重組成本２２億元＊



國泰航空預期，重組成本約２２億元，將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出１３億元

的遞延稅項資產減值。在編製集團截至今年底止年度經審核財務報表時，將考慮計入其他減值及

支出。儘管國泰港龍航空停止營運，公司將確保國泰港龍航空有足夠資金履行其承諾及責任。

國泰航空表示，冠狀病毒病大流行為航空業帶來嚴峻的挑戰，即使作出多番努力，公司每月

仍然流失１５億至２０億元現金，預計是次重組將使集團於２０２１年每月減少約五億元的現金

支出。



＊２０２１年客運運力大幅縮減＊



國泰航空表示，公司未來前景仍然非常不明朗，而復甦步伐顯然相當緩慢。根據國際航空運

輸協會的預測，航空客運量須待２０２４年才有望回復至疫情前的水平。因此管理團隊認為，在

各項可能出現的情況中，公司以負責任的態度所能採取最樂觀的方案，是將２０２１年公司的客

運運力縮減至遠低於２０１９年的５０％。假設現行研發的疫苗證實有效並能於２０２１年夏季

成功在全球推出，公司預期２０２１年上半年的客運運力將遠低於２５％，但預計下半年的客運

運力將會逐步回升。（ｅｃ）

