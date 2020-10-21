【美國大選】譚新強：拜登一定勝出普選票，惟有兩個「十月驚奇」



《經濟通通訊社記者梁凱菱２１日報道》距離美國大選只有兩星期，多個美國傳媒的民調均

顯示，民主黨候選人拜登領先現任總統、共和黨候選人特朗普逾１０個百分點，是否代表大選結

果幾近成定局？餘下時間會否仍有更多比特朗普確診新冠肺炎並迅速康復的「十月驚奇」？中環

資產投資行政總裁兼投資總監譚新強對《經濟通通訊社》表示，今屆民調的可信性比以往高，認

為拜登勝出普選票的機會很大，而在關鍵州份的勝算亦高，但不排除仍有兩大不確定性左右選情

。



＊今屆民調準確度提高，拜登於關鍵州具勝算＊



２０１６年，美國總統大選結果與民調大相逕庭，原先大部分主流媒體與傳統民調組織皆顯

示民主黨的希拉里領先，惟最終結果則由特朗普勝出。不少人也會疑問，四年後的同一選舉，

「好惹火」的特朗普能否再次創造奇蹟？譚新強直言，拜登一定會勝出普選票，而今屆民調的準

確度提升，暗示拜登的勝算更高。

受新冠肺炎疫情影響，美國選民今年參與郵遞投票的反應踴躍。據調查顯示，截至周一

（１９日）已有近三千萬人提早投票，今屆投票率或創新高。譚新強分析，參與郵遞投票的選民

支持社區隔離，較多支持民主黨；相反，在１１月３日投票日去投票者，則可解讀為「不怕疫情

」，較支持特朗普。而由於今年或有超過一半人選擇郵遞投票，反映這部分的選民已有堅定立場

，游離票較少，只有約５％，對比上屆有２０％以上。再者，上屆民調忽略教育水平較低的選民

，他們較多支持特朗普，今次民調已作出調整。另外，上次不少選民不願承認自己的理念與特朗

普相若，包括歧視黑人、敵對中國人等；如今特朗普已是現任總統，有關立場已成為主流價值觀

，故選民不傾向說謊，並大大提高民調的準確度。

即使拜登如預期勝出普選票，又是否代表其可最終勝選？上屆大選，給出了一個否定答案。

須知道，美國大選採用的是選舉人團制度，意即美國選民投票時，投選的是選舉人團，其任務才

是投選總統和副總統。美國全國一共有５３８名選舉人，每個選舉人代表一張選舉人票，而總統

候選人需要贏得大多數選舉人票，即２７０張票或以上，才能成為總統。一般而言，各州會將所

有選舉人票，投給普選票中勝出的候選人。例如，民主黨候選人在某州贏得過半數選票，其將會

獲得該州的全部候選人票；只有兩個州──緬因州及內布拉斯加州除外，其會以各候選人在普選

票中的得票比例分配選舉人票。

掌特。譚新強表示，據目前的民調數據，拜登在上述三州均領先，且拋離特朗普５個百分點以上

。所以，不論全國或關鍵州民調，拜登皆佔優，而領先優勢亦明顯。



＊打擊螞蟻無助選情，特朗普或不認輸＊



特朗普一旦無法連任，將成為美國歷史上，自１９９２年克林頓上任以來，首位無法連任的

總統。被問到在選情告急下，特朗普會有何應對措施，譚新強回應稱，他或許會嘗試打擊中國企

業，如正籌備上市的螞蟻集團等，但認為有關行為無助選情，原因是美國選民並不在乎螞蟻集團

，「根本未曾聽過螞蟻」。

不過，譚新強認為，特朗普仍有機會扭轉局勢。他指出，有兩大「十月驚奇」的可能性，包

括特朗普拒絕接受結果及其中一黨或兩黨同時換人。

先說前者，上文提到，今屆郵遞選票眾多，點票時間因而較長；而在投票日投票者，則大多

支持特朗普。一旦在點票初期，即較大機會是點算投票日的選票時，特朗普領先，「難保其會說

自己勝出」，惟有關選票或只佔全部的兩、三成。到了點票中、後期，郵遞選票逐步被點算，票

數逆轉的話，「特朗普會否承認郵遞選票、會否不認輸，這就是值得擔心的地方。」特朗普近月

已屢次批評郵遞選票，曾稱選民的寵物及已去世的選民均有可能投票，質疑或導致舞弊或不公；

亦指或數需月才得知大選結果。

至於後者，主要是疫情因素。特朗普月初確診新冠肺炎，並留醫三日後出院。譚新強表示，

未知其病情會否反覆惡化，而當日首場電視辯論，拜登與其同場，兩人年事已高，且均沒戴上口

罩，不排除拜登也有被感染的風險。如果其中一方或兩方同時換人，則會製造更多不確定性。不

過，他同時指出，美國的制度極難去推遲選舉，就算能夠推遲，也不是由特朗普決定，而是國會

，美國憲法更列明翌年的１月２０日為總統就任的「死線」，強調選情仍有不確定性。

既然選情尚有未知之數，若拜登或特朗普勝出，分別對中美關係有何影響？譚新強曾表示，

中國經濟將於五年內超越美國。誰是新任總統，會否窒礙或加快「中國超美國」的進程？下回分

解。

