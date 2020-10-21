港股高開１２６點報２４６９５點，國指升４５點，科指揚６２點

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數輕微反彈，亞洲股市升跌不一，日經漲７５

點，台北加權指數跌４５點，港股則高開１２６點，藥明生物（０２２６９）今早有一大手成交

，股價高開近３﹒５％，為開市表現最佳藍籌；出口股同樣造好，申洲（０２３１３）、創科實

業（００６６９）升逾２％。恆生指數報２４６９５點，升１２６點或升０﹒５１％，主板成交

２７﹒８９億元。國企指數報１００３４點，升４５點或升０﹒４６％。恆生科技指數報７７０

７點，升６２點或升０﹒８２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１６％，報３０﹒８５元；香港交易所（００

３８８）升０﹒２７％，報３６８元，騰訊控股（００７００）升０﹒７１％，報５６８﹒５元

，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２﹒９９％。中國移動（００９４１）升０﹒７％，報

５０﹒３元；友邦保險（０１２９９）升０﹒１９％，報７８﹒１元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅０﹒６４％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明生物（０２２６９） ２０８﹒６０元 升３﹒４７％

申洲國際（０２３１３） １４１﹒５０元 升２﹒６９％

創科實業（００６６９） １０９﹒５０元 升２﹒３４％

中信股份（００２６７） ５﹒９５元 升２﹒２３％

中國人壽（０２６２８） １９﹒０４元 升１﹒４９％

長實集團（０１１１３） ３７﹒６５元 升１﹒２１％

蒙牛乳業（０２３１９） ３９﹒５０元 升１﹒０２％

中石化 （００３８６） ３﹒００元 升１﹒０１％

工商銀行（０１３９８） ４﹒５８元 升０﹒８８％

中生製藥（０１１７７） ８﹒０９元 升０﹒８７％

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科指股十大升幅表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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平安好醫生（０１８３３ １０４﹒５０元 升２﹒６５％

阿里健康（００２４１） ２０﹒９０元 升２﹒２０％

微盟集團（０２０１３） １０﹒６２元 升１﹒９２％

聯想集團（００９９２） ５﹒１３元 升１﹒５８％

眾安在線（０６０６０） ４０﹒３５元 升１﹒２５％

美團點評（０３６９０） ２６４﹒００元 升１﹒２３％

金蝶國際（００２６８） ２２﹒７０元 升１﹒１１％

京東集團（０９６１８） ３２１﹒００元 升１﹒０７％

同程藝龍（００７８０） １４﹒８６元 升０﹒８１％

舜宇光學（０２３８２） １３２﹒１０元 升０﹒７６％

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