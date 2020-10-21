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即市新聞

21/10/2020 17:10

《盤後部署》港股重回百天線現支持，料續揚至牛熊線再遇阻

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股指數有所回彈，雖然Ａ場今早表現偏軟，但仍無阻港
股上行。而恆指今早高開１２６點報２４６９５點後表現反覆上揚，未幾升至接近二萬五關位置
，見高位２４９０３點，惟大市其後回落。午後恆指走勢平穩，於２４７５０點至２４９００點
間徘徊，港股全日由內銀股領跑，最終今日收報２４７５４點，升１８４點或升０﹒７５％；國
企指數報１００７７點，升８９點或升０﹒９０％；恆生科技指數報７６１８點，跌２６點或跌
０﹒３５％。主板成交１０９５﹒０４億元增約１０﹒３％。
　　Ａ場方面偏軟，上證綜合指數報３３２５點，跌３點或跌０﹒０９％。深證成份指數報
１３４６７點，跌１３５點或跌１﹒００％。兩市成交達７０６２﹒６６億元人民幣，較上日增
約５﹒８％。
　　重磅股方面普遍上揚，中移動（００９４１）揚３﹒９％，報５１﹒９元；建設銀行
（００９３９）升１﹒０７％，報５﹒６６元；港交所（００３８８）走上１﹒２％，報
３７１﹒４元；匯控（００００５）升０﹒８１％，報３１﹒０５元；騰訊（００７００）微升
０﹒３５％，報５６６﹒５元；友邦保險（０１２９９）軟０﹒３２％，報７７﹒７元。

＊美國加強２０大銀行儲備監管，料打擊提振市場力度＊

　　聯邦存款保險公司通過法案，要求美國首２０間大型銀行的儲備，能於流動性低迷的情況下
支撐一年，且需要確保長期債務和客戶存款等穩定資金來源。市場人士指此舉或將加重市場壓力
。而銀行政策研究會亦批評政策，指監管要求過於魯莽，或會令銀行難以為美國國債市場提供流
動性。
　　而芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯指出，雖然他對美國經濟至明年的復甦有信心，但是若不
推出更多刺激措施提振，復甦或會停滯，而且或會加劇失業問題。他指華府現時應更著重財政與
衛生政策，現時不是憂慮債務問題的時候。

＊美國總統大選臨近，大市表現愈發波動＊

　　恆指由９月尾開始回彈，至今維持穩定升勢，相信港股已是有一定的支持。參考港股於
２４５００點水平已徘徊一段時間，相信已作整固。而大市今日重上百天線（２４６９８點）位
置，料中短線走勢將有所突破，加上內地月底舉行五中全會，料對大市有提振作用，可揚升至近
牛熊線（２５４９７點）才受阻。不過，投資者需要留意，臨近美國總統大選，料全球氣氛會受
其左右，相信大市表現將愈發波動，因此需要更留神恆指仍存在回調的風險。（ｊｃ）

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