《外地經濟》美國上月新屋動工升１﹒９％，低於市場預期

《經濟通通訊社２１日專訊》美國商務部周二（２０日）公布９月新屋動工升１﹒９％至以

年率計１４１﹒５萬間，低於市場預期１４５﹒７萬間。

期內建築許可增長５﹒２％至以年率計１５５﹒３萬間，高於市場預期１５２萬間。

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