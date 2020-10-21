【新冠肺炎】傳美國批准阿斯利康本周恢復疫苗測試

《經濟通通訊社２１日專訊》據路透社引述消息人士指，美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）完

成對英國測試者出現嚴重副作用反應的評估後，英國製藥商阿斯利康在美國的新冠肺炎疫苗試驗

最快可能在本周重啟。

阿斯利康早前表示，在美國的新冠肺炎疫苗試驗仍處於暫停狀態，因為美國食品和藥品管理

局和獨立安全小組正調查英國測試者出現嚴重副作用的情況，在美招募新受試者和其他試驗程序

仍然暫停。（ａｌ）

