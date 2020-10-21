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21/10/2020 10:35

【美國大選】特朗普要求總檢察長巴爾對拜登兒子亨特展開調查

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普周二（２０日）接受電視電話訪問時表示，將
要求總檢察長巴爾對民主黨總統候選人拜登的兒子亨特展開調查，又指檢察方必須迅速行動，任
命一名特別檢察官作出調查，並應在下月大選前完成。
　　特朗普早前已經公開呼籲巴爾在大選前調查他的對手，包括前總統奧巴馬、明尼蘇達州女國
會議員奧馬爾，以及拜登父子。（ａｌ）

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