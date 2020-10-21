【美國大選】特朗普要求總檢察長巴爾對拜登兒子亨特展開調查

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普周二（２０日）接受電視電話訪問時表示，將
要求總檢察長巴爾對民主黨總統候選人拜登的兒子亨特展開調查，又指檢察方必須迅速行動，任
命一名特別檢察官作出調查，並應在下月大選前完成。
特朗普早前已經公開呼籲巴爾在大選前調查他的對手，包括前總統奧巴馬、明尼蘇達州女國
會議員奧馬爾，以及拜登父子。（ａｌ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|財經熱話21/10/2020
飲品市場潛力大 農夫山泉值得喝
|剖析天下21/10/2020
南韓經濟正好轉
|財經熱話21/10/2020
【國泰裁員】國泰航空：削減8500職位 港龍航空停止營運
|財經熱話20/10/2020
【港匯強勢】螞蟻招股推高資金需求 分析料短期內拆息持續向上
|中國故事20/10/2020
《神州經脈》LPR半年持穩 A場成交月內低 即期收創逾兩年高
|香港要聞20/10/2020
【新冠肺炎】政府放寬本地遊上限30人 婚禮人數增至最多50人
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰