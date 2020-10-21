【疫苗競賽】藥明生物接新冠訂單再破頂，康希諾炒疫苗概念漲半成

《經濟通通訊社記者余嘉欣２１日報道》新冠肺炎疫苗概念再掀炒風，藍籌新貴藥明生物（

０２２６９）姊妹公司藥明巨諾上市在即，加上近日新簽大額新冠疫苗相關協議，刺激該股今日

抽升近一成二，並再創上市新高。內地多個疫苗項目已經進入三期臨床試驗階段，受試者未有出

現嚴重不良反應，「疫苗股」康希諾生物（０６１８５）及國藥集團（０１０９９）半日齊彈５

％及３％。



＊藥明生物新簽合同數急升，有利短期收入增長＊



據大和表示，藥明生物近日新簽一份價值最高４億美元的新冠疫苗相關協議，有望帶動業務

持續成長。該行指出，今年藥明生物從競爭對手手上取得１０個ＣＤＭＯ（醫藥合同定制研發生

產），超過往年新增項目的總和。在該１０個項目中，６個處於三期臨床試驗，１個與新冠病毒

相關，利好短期收入增長，如果疫情持續到２０２２年，收入增長可達６０％。該行維持對藥明

生物「買入」評級，目標價為３００元。

另外，由藥明康德（０２３５９）及美國朱諾治療（Ｊｕｎｏ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ

）共同創立的內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾（ＪＷ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ）日

前據報已通過上市聆訊，並已於本周啟動ＩＰＯ預演，據報集資３億至３﹒５億美元（約２３﹒

４億至２７﹒３億港元），比較早前傳出的２億至３億美元為高。

藥明巨諾將成為藥明系第三家上市公司，帶動同系上升。藥明生物半日揚１１﹒６１％，報

報２２５元，為最佳表現藍籌股，盤中高見２３３元，創上市新高；單是今年以來，已累升近１

﹒３倍。而明康德半日無升跌，報１１８﹒７元。



＊疫苗受試無不良反應，康希諾受捧下周二派業績＊



另一方面，內地持續推進新冠疫苗研發工作，帶動疫苗股今早造好。據科技部社會發展科技

司副司長田保國介紹，目前內地新冠疫苗項目已有１３個進入臨床階段，其中滅活疫苗和腺病毒

載體疫苗兩種技術路線共４個疫苗進入三期臨床。截止到目前共計接種約６萬名的受試者，未收

到嚴重不良反應的報告，初步顯示良好的安全性。

循腺病毒載體（Ａｄ５－ｎＣｏＶ）研究新冠疫苗的康希諾生物半日升５﹒３５％，報

１８９﹒２元。該股將於下周二（２７日）公布第三季業績。不過，自從康希諾生物Ａ股（滬：

６８８１８５）於八月上市後，該股Ｈ股升勢逐漸減弱，近月在跌穿２００元大關後，最低曾見

１４１﹒１元。以現價計，較７月底高位２８０元仍累跌三成二。

在該４個進入三期臨床的新冠疫苗中，有份研究其中兩個疫苗的國藥集團今日亦走高

２﹒９６％，報１６﹒６８元。該公司表示，準備明年大規模生產１０億劑以上疫苗。不過疫苗

消息近月未能對國藥帶來太大的提振作用，該股本周一低見１５﹒７６元，創近７個月低。

