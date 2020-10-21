《窩輪豪情－梁業豪》國泰航空重組，股價急升後感

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、電

訊業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行

（０１３９８）、中國聯通（００７６２）與藥明生物（００２２６９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選石藥集團（０１０９３）、中國恆大（０３３３３）與世茂集團（００８１３）。

國泰航空（００２９３）宣布重組，停運國泰港龍，並大幅裁員，股價急升上６﹒１０元，

創過去１個月來的新高價；被裁員者看在眼裡，定不好受。值得憂慮者，為這或會有帶頭作用，

其他經營有困難的企業會效法。筆者也有一些在國泰航空服務的朋友，自然感到不開心，記得去

年筆者曾向各位親友發了一個Ｗｈａｔ Ａｐｐ訊息，內容為建議他們少作不必要的消費，多些

儲蓄，並為所持資金進行審慎的投資，因寒冬將至。如果大家現時仍有穩定的工作收入，恭喜你

！但請你多關懷身邊的人，帶給他們溫暖與愛心。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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