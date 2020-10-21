《談國論企－黎偉成》銀行家續增貸俏看四季度經濟

《談國論企》中國人民銀行發表的最新問卷調查報告顯示，銀行家續俏看２０２０年四季度

的業務發展，因貸款總需求於三季度即使環比有所放緩，但同比明顯回升，和繼續得到央行的貨

幣政策強力支持。政府力控新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９，精準有序復工復產使以消費及建

設為主的服務業迅即受惠，內需支持經濟可保穩中有進發展，當使銀行業受惠。



＊製造業基礎設施貸款需求相當殷切＊



由中國人民銀行所發布的《２０２０年第三季度銀行家問卷調查報告》的資料，最惹人注目

之處當然是銀行家對「下季（按：即四季度）宏觀經濟熱度預期指數」的最新變化，即使只為

３４﹒９和仍處於臨界點５０以下，惟相對於三季度的預期２９﹒８高９﹒３個百分點，而二季

度預期的季度比較更提升１６﹒８個百分點，可以在相當程度顯示中國政府在嚴控和斷阻惡疫，

作出的復工復產復商復市，積極有效地推動以供給側改革為主的內需，及支持科技創新，使國民

經濟重新回恢穩中有進的發展佳勢。

至於銀行家對三季度的經濟，有相對正面和良性的預期，最重要的因由，為（一）「貸款總

體需求指數」於２０２０年三季度所達７３﹒５，即使較二季度的７５﹒８低２﹒３個百分點，

但三季度通常是季節性季環比回落的傳統現象，而對上一個季度環比增９﹒８個百分點，並可見

之於（Ｉ）主要行業中的（ｉ）製造業的貸款需求分類指數於是季達６９﹒６，無疑較上季度低

１個百分點，惟二季度之７０﹒６季度比高５個百分點和一季度更達６﹒４個百分點；

和（ｉｉ）基礎設施貸款需求分類指數是季達６７﹒７環比減２個百分點，同樣因對上兩個

季度皆明顯回升而產生略為放緩之效：二季度６９﹒７環比增７﹒４個百分點和一季度６２﹒３

環比所增１﹒７個百分點。

從製造業及基礎設施的貸款分類指數仍處於略低於７０水平，便可以在相當程度反映出相關

行業的資金需求相當強烈，和俏看未來的經濟和業務前景。

再看（ＩＩ）不同規模的行業的貸款需求，在三季度同樣有季節性的傳統放緩，其中小微企

業於三季度達７６﹒６環比回落２個百分點，而二季度７８﹒６則飆升１０個百分點，反映出小

微企的業務保持相對明顯提升；而以大型及中型企業的分類指數環比同樣回落１個百分點，所處

５９﹒５與６４﹒８，足見各類規模的企業對貸款需求明顯提升，對經濟社會當有良性啟示。

絕對不可忽視的一個重點，為（二）銀行家對貨幣政策的感受良好，所涉指數於２０２０年

三季度達６６，即使較二季度的７４﹒６的環比回落８﹒６個分點，但同比仍然大幅上升

１１﹒５個百分點，而二季度環比及同比分別增長２個百分點和１９﹒５個百分點，連同一季度

７２﹒７環比及同比分別增１７﹒６個百分點和１４﹒３個百分點，情況之變，乃因央行因經濟

穩中有進的發展，調節貨幣政策，仍處於相當高度的認受性。

銀行家認為貨幣政策於期內「寬鬆」的佔比，由上季的５０﹒８％回落１５﹒８個百分點至

３５個分點，惟認為「適度」者大升１４﹒３個百分點至６２％。

由是銀行家對貨幣政策下季（即２０２０年四季度）的感受預期指數，為６３﹒４。



＊銀行業俏看景氣及盈利明顯擴張＊



還有（三）銀行家對前景的看法，亦相對正面，包括（１）銀行業景氣分類指數於２０２０

年三季度為６６，環比及同比分別增長２﹒１個百分點及４﹒２個百分點，而二季度６３﹒９環

比增５﹒６個百分點，扭轉一季度５８﹒３的環比及同比分別大幅回落１２﹒４個百分點和

１２﹒５個百分點。（２）銀行業盈利分類指數於三季度達６０﹒２環比回落１﹒９個百分點，

即使低於二季度達６２﹒１環比增１１﹒６，相對於一季度的５０﹒５和環比跌１７﹒４個百分

點有明顯好轉。

凡此，使（四）銀行家宏觀經濟熱度指數，於２０２０年三季度達２５﹒６的季度環比上升

１２﹒６個百分點，而二季度１３比一季度６﹒５大幅提升６﹒５個百分點，扭轉上季環比大跌

２４﹒２個百分點之況，有良佳啟示也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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