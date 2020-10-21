《異動股》國泰升逾２％，宣布削８５００職位，重組成本２２億元

《經濟通通訊社２１日專訊》國泰航空（００２９３）升２﹒１％，報５﹒８４元，破五十

天線（５﹒７６６元）；成交約５７萬股，涉資３２５萬元，主動買盤７０％。

集團公布重組重組計劃，包括：全資附屬港龍將停止營運即日生效，公司擬尋求監管機構批

准，由公司及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線；國泰航空集團（

包括國泰港龍航空）將整體削減約８５００個職位，約佔集團總數的２４％，當中，未來數周將

裁減約５３００名駐港員工，另有約６００名非駐港員工可能受到影響。

預期是次重組成本約２２億元，將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出１３億元的遞延

稅項資產減值。

最樂觀的方案，是將２０２１年公司的客運運力縮減至遠低於２０１９年的５０％。假設現

行研發的疫苗證實有效並能於２０２１年夏季成功在全球推出，公司預期２０２１年上半年的客

運運力將遠低於２５％，但預計下半年的客運運力將會逐步回升。

集團上日獲交銀國際維持中性評級及目標價５﹒７１元，較現價有２﹒２３％下跌空間。

同系太古Ａ（０００１９）跌０﹒２６％，報３７﹒６５元；太古Ｂ（０００８７）無升跌

，報６﹒６６元；國航（００７５３）升０﹒３９％，報５﹒１８元。

其他航空股方面，東航（００６７０）升０﹒６２％，報３﹒２７元；南航（０１０５５）

升０﹒２４％，報４﹒２４元。

現時，恆生指數報２４７２５，升１５６點或升０﹒６４％，主板成交４０﹒１９億元。國企指

數報１００４３，升５４點或升０﹒５５％。

上證綜合指數報３３２６，跌１點或跌０﹒０４％，成交５０﹒１３億元人民幣。深證成份

指數報１３５７３，跌３０點或跌０﹒２２％，成交１２３﹒８３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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國泰航空 （００２９３） ５﹒８４元 升２﹒１０％

太古股份公司Ａ（０００１９） ３７﹒６５元 跌０﹒２６％

太古股份公司Ｂ（０００８７） ６﹒６６元 無升跌

中信股份 （００２６７） ５﹒８５元 升０﹒５２％

中國國航 （００７５３） ５﹒１８元 升０﹒３９％

太古地產 （０１９７２） ２０﹒７０元 無升跌



中國東方航空 （００６７０） ３﹒２７元 升０﹒６２％

北京首都機場 （００６９４） ４﹒８８元 無升跌

中國南方航空 （０１０５５） ４﹒２４元 升０﹒２４％

中國飛機租賃 （０１８４８） ６﹒５５元 升１﹒３９％

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（ｎｓ）

