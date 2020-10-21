《異動股》ＡＴＭＸＪ齊揚，阿里（９９８８）高見３０２元再破頂

《經濟通通訊社２１日專訊》ＡＴＭＸＪ今早齊揚，阿里巴巴（０９９８８）今早高見３０

２﹒４元再破頂，現價升０﹒８７％，報３０２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅６﹒

０４％。；成交約１８５萬股，涉資５﹒５６億元。

其他新經股方面，騰訊（００７００）升０﹒８９％，報５６９﹒５元；美團（０３６９０

）升２﹒２２％，報２６６﹒６元；小米（０１８１０）升１﹒８％，報２２﹒６元；京東（０

９６１８）升２﹒０８％，報３２４﹒２元。

現時，恆生指數報２４７６６，升１９７點或升０﹒８０％，主板成交１２８﹒３３億元。

國企指數報１００４１，升５２點或升０﹒５３％。恆生科技指數報７６９９，升５５點或升０

﹒７３％。

即月期指新報２４７５７，升２５５點，低水１０點。即月國指期貨報１００３３，升７２

點，低水８點。

上證綜合指數報３３２１，跌６點或跌０﹒２０％，成交２８０﹒７６億元人民幣。深證成

份指數報１３５６８，跌３５點或跌０﹒２６％，成交６８３﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ３０２﹒０元 升０﹒８７％

騰訊控股（００７００） ５６９﹒５元 升０﹒８９％

美團點評（０３６９０） ２６６﹒６元 升２﹒２２％

小米集團（０１８１０） ２２﹒６元 升１﹒８０％

京東集團（０９６１８） ３２４﹒２元 升２﹒０８％

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（ｊｃ）

