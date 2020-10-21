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21/10/2020 09:44

《異動股》ＡＴＭＸＪ齊揚，阿里（９９８８）高見３０２元再破頂

　　《經濟通通訊社２１日專訊》ＡＴＭＸＪ今早齊揚，阿里巴巴（０９９８８）今早高見３０
２﹒４元再破頂，現價升０﹒８７％，報３０２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅６﹒
０４％。；成交約１８５萬股，涉資５﹒５６億元。
　　其他新經股方面，騰訊（００７００）升０﹒８９％，報５６９﹒５元；美團（０３６９０
）升２﹒２２％，報２６６﹒６元；小米（０１８１０）升１﹒８％，報２２﹒６元；京東（０
９６１８）升２﹒０８％，報３２４﹒２元。
　　現時，恆生指數報２４７６６，升１９７點或升０﹒８０％，主板成交１２８﹒３３億元。
國企指數報１００４１，升５２點或升０﹒５３％。恆生科技指數報７６９９，升５５點或升０
﹒７３％。
　　即月期指新報２４７５７，升２５５點，低水１０點。即月國指期貨報１００３３，升７２
點，低水８點。
　　上證綜合指數報３３２１，跌６點或跌０﹒２０％，成交２８０﹒７６億元人民幣。深證成
份指數報１３５６８，跌３５點或跌０﹒２６％，成交６８３﹒９１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　３０２﹒０元　　　升０﹒８７％
　　騰訊控股（００７００）　　５６９﹒５元　　　升０﹒８９％
　　美團點評（０３６９０）　　２６６﹒６元　　　升２﹒２２％
　　小米集團（０１８１０）　　　２２﹒６元　　　升１﹒８０％
　　京東集團（０９６１８）　　３２４﹒２元　　　升２﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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