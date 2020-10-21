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即市新聞

21/10/2020 16:36

《美元走勢－羅明立》歐元區經濟數據理想，歐元望試１﹒１９

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒４９　　　１０５﹒２６　　　１０５﹒２８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５０　　　１﹒１８２８　　　１﹒１８４７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９８４　　　１﹒２９５４　　　１﹒２９８０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０６９　　　０﹒９０５７　　　０﹒９０５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國眾議院議長佩洛西繼續與財長努欽通話討論援助方案，她表示希望本周前
就方案達成協議，消息利好美股三大指數向上。另外，美國９月新屋開工總數達１４１﹒５萬間
，雖然略低於預期的１４５﹒７萬間，不過同期營建許可達１５５﹒３萬間，高於預期的１５２
萬間。
　　市場憧憬美國有可能於短期內推出紓困措施，降低避險需求，導致美匯指數下跌。技術走勢
上，倘若美匯指數失守９２﹒７０，後市料會反復下試９２。
　　歐元區公布８月季調後經常帳盈餘增加，由７月份的１６６億歐元，上升至２００億歐元，
反映區內貿易情況持續改善。另外，區內最大經濟體９月份ＰＰＩ按月上升０﹒４％，大幅高於
市場預期的負０﹒１％，反映德國的上游通脹升溫。昨日歐元區的經濟數據理想，降低市場對區
內第三季經濟表現的憂慮，支持歐元重上１﹒１８００，若企穩有望考驗１﹒１９。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８１０　　　１﹒１９００　　　１﹒１７７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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