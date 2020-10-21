《美元走勢－羅明立》歐元區經濟數據理想，歐元望試１﹒１９

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒４９ １０５﹒２６ １０５﹒２８

歐元╱美元 １﹒１８５０ １﹒１８２８ １﹒１８４７

英鎊╱美元 １﹒２９８４ １﹒２９５４ １﹒２９８０

美元╱瑞郎 ０﹒９０６９ ０﹒９０５７ ０﹒９０５７

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國眾議院議長佩洛西繼續與財長努欽通話討論援助方案，她表示希望本周前

就方案達成協議，消息利好美股三大指數向上。另外，美國９月新屋開工總數達１４１﹒５萬間

，雖然略低於預期的１４５﹒７萬間，不過同期營建許可達１５５﹒３萬間，高於預期的１５２

萬間。

市場憧憬美國有可能於短期內推出紓困措施，降低避險需求，導致美匯指數下跌。技術走勢

上，倘若美匯指數失守９２﹒７０，後市料會反復下試９２。

歐元區公布８月季調後經常帳盈餘增加，由７月份的１６６億歐元，上升至２００億歐元，

反映區內貿易情況持續改善。另外，區內最大經濟體９月份ＰＰＩ按月上升０﹒４％，大幅高於

市場預期的負０﹒１％，反映德國的上游通脹升溫。昨日歐元區的經濟數據理想，降低市場對區

內第三季經濟表現的憂慮，支持歐元重上１﹒１８００，若企穩有望考驗１﹒１９。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８１０ １﹒１９００ １﹒１７７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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