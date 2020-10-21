《再戰明天》英倫銀行總裁參加活動，美國公布首次申請失業金人數

《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２２日），英倫銀行總裁貝利參加一場峰會活動，美國

公布一周首次申請失業救濟金人數。



＊英倫銀行總裁貝利參加一場峰會活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔在該行有關「泛

歐支付和數字歐元新視野」的會議發表主旨演講。４：３０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹

在一場活動中致開幕詞。５：２５ｐｍ，英倫銀行總裁貝利參加一場峰會活動。９：３５ｐｍ，

歐洲央行銀行監管委員會委員哈卡賴寧發表講話。



＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明午（２２日）４：００ｐｍ，台灣公布９月失業率，料由３﹒８３至

３﹒８％。４：３０ｐｍ，香港公布９月綜合消費物價指數，年率跌幅料由０﹒４％下滑至

０﹒３％。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由萬８９﹒８萬減少至８７

萬；連續申請失業救濟金人數料由１００２萬下滑至９６２﹒５萬。

１０：００ｐｍ，歐元區公布１０月消費者信心指數，料由負１３﹒９轉差至負１５。

同時，美國公布９月成屋銷售，料由６００萬升上６３０萬；成屋銷售月率料由２﹒４％升上

５％。美國９月領先指標料由１﹒２％下降至０﹒６％。１１：００ｐｍ，美國公布１０月堪薩

斯城聯邦儲備銀行製造業指數料維持於１１。



＊中國電信和國藥派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：三一國際（００６３１）、山東新華製藥股份

（００７１９）、中國電信（００７２８）、東江環保（００８９５）、國藥控股（０１０９９

）和晨鳴紙業（０１８１２）。（ｈｏ）

