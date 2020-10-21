【國泰裁員】政府：重組屬商業決定，但要顧及對本港航空地位影響

《經濟通通訊社２１日專訊》國泰航空（００２９３）今日宣布企業重組計劃，財政司司長

陳茂波表示，今次的業務重組安排是國泰集團的商業決定，他所委派於集團董事局的兩位觀察員

，雖然沒有投票權，但已就安排向公司提供了參考意見，亦提醒公司管理層，在業務調整中須盡

可能減低對員工以及社會的影響。

他表示，作為監管當局，運輸及房屋局已要求國泰集團在作出任何營運規模及模式的調整時

，應充份顧及對香港國際航空樞紐地位及航空網絡的潛在影響，以確保集團在疫情過後有充足的

條件重新出發，為本港航空業以至香港整體經濟重回正軌提供所需的動力。



＊疫情下多家國際航空公司被迫重組節流＊



他指出，政府運用土地基金投資國泰集團，是為了協助集團渡過極端嚴峻的市場環境，維持

香港區內國際航空樞紐的地位，防範它對其他經濟環節的影響，並為政府取得回報。在６月份注

資時已明確指出，特區政府無意長線持有其股權，亦不會參與集團的日常營運。

他續指，事實上環球過去大半年的疫情，令航空業的經營環境變得非常困難。很多主要國際

航空公司在得到其政府或國營基金援助的同時，都無可避免地要透過業務重整及縮減規模等措施

以減省成本，力求能夠渡過經濟寒冬。（ｂｎ）

