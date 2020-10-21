【國泰裁員】國泰：不再恢復營運港龍品牌，股東結構無計劃改變

《經濟通通訊社２１日專訊》國泰航空（００２９３）今日宣布企業重組計劃，集團主席賀

以禮於網上發布會表示，國泰航空將會吸收國泰港龍的機隊，當中包括空中巴士Ａ３２１ｎｅｏ

客機的訂單，亦指出面對現時的嚴峻環境，今日將結束國泰港龍３５年的品牌，並表示日後不會

再恢復營運國泰港龍。

集團行政總裁鄧健榮表示，過去數月已參閱眾多不同方案，形容是次重組計劃決定「非不得

已」，但集團每個月現金淨流出１５至２０億元，需要減少有關方面的開支，以維持集團可持續

的營運，亦指出大部分受影響員工已在今天收到通知，其餘則於未來數天或數星期內收到通知。

對於國泰股東持股結構，賀以禮指，集團股東結構無計劃改變，亦沒有收到其他人提出的收

購要求，除了今天的重組計劃外，無計劃進行更多的重組，並稱當集團重新回復增長時，希望能

招聘回現時所流失的員工。

鄧健榮指，在中止國泰港龍品牌的營運後，集團將更專注於國泰及香港快運的發展，增加其

競爭力，國泰及香港快運將會申請以前由國泰港龍所營辦的航線，並強調未來當需求回升時，國

泰將會重新擴展其網絡至早前的水平。

鄧健榮表示，對航空業及香港的未來充滿信心，因香港作為亞太區重要樞紐和在大灣區所扮

演的重要角色。被問及政府有否就相關重組計劃削減職位方面提出意見，鄧健榮回應指，「政府

從來無話點樣去做」，但政府觀察員有提點，國泰在作出商業決定時，要留意其社會責任。

（ｂｎ）

