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21/10/2020 13:50

【國泰裁員】國泰：不再恢復營運港龍品牌，股東結構無計劃改變

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國泰航空（００２９３）今日宣布企業重組計劃，集團主席賀
以禮於網上發布會表示，國泰航空將會吸收國泰港龍的機隊，當中包括空中巴士Ａ３２１ｎｅｏ
客機的訂單，亦指出面對現時的嚴峻環境，今日將結束國泰港龍３５年的品牌，並表示日後不會
再恢復營運國泰港龍。
　　集團行政總裁鄧健榮表示，過去數月已參閱眾多不同方案，形容是次重組計劃決定「非不得
已」，但集團每個月現金淨流出１５至２０億元，需要減少有關方面的開支，以維持集團可持續
的營運，亦指出大部分受影響員工已在今天收到通知，其餘則於未來數天或數星期內收到通知。
　　對於國泰股東持股結構，賀以禮指，集團股東結構無計劃改變，亦沒有收到其他人提出的收
購要求，除了今天的重組計劃外，無計劃進行更多的重組，並稱當集團重新回復增長時，希望能
招聘回現時所流失的員工。
　　鄧健榮指，在中止國泰港龍品牌的營運後，集團將更專注於國泰及香港快運的發展，增加其
競爭力，國泰及香港快運將會申請以前由國泰港龍所營辦的航線，並強調未來當需求回升時，國
泰將會重新擴展其網絡至早前的水平。
　　鄧健榮表示，對航空業及香港的未來充滿信心，因香港作為亞太區重要樞紐和在大灣區所扮
演的重要角色。被問及政府有否就相關重組計劃削減職位方面提出意見，鄧健榮回應指，「政府
從來無話點樣去做」，但政府觀察員有提點，國泰在作出商業決定時，要留意其社會責任。
（ｂｎ）

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