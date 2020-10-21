《港元匯率》港匯持續走強，金管局再向市場注資２７﹒１３億港元

《經濟通通訊社２１日專訊》港匯持續走強，並觸及７﹒７５強方兌換保證，金管局承接約

３﹒５億美元沽盤，再向市場注入２７﹒１３億港元。香港銀行體系總結餘將於周五（２３日）

增加至３６７４﹒３億港元。

港元匯價最新報７﹒７５兌一美元。（ｓｋ）

