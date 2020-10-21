《小傳日記》電訊季績至，藥佬高位試；科指跣少少，魚缸現淺笑

《小傳日記》憧憬花旗國民主共和兩黨就嚟就紓困方案達成共識，隔晚美股有反彈。香江魚

缸方面高開１２６點報２４６９５點後表現反覆，主要由電訊同內銀撐市，藥明生物

（０２２６９）受惠藥明巨諾開始ＩＰＯ預演，盤中最多彈過近１６巴仙，帶動恆指升幅最多擴

大至３３３點見２４９０３點，手機孖寶同中港地產股表現弱啲，恆指最終收升１８４點或

０﹒７５％，報２４７５４點，破五十天（２４５７４點）同百天線（２４６９８點），主板成

交多咗逾一成，錄１０９５﹒０４億元。國指收報１００７７點，升８９點或０﹒９％。

科指今日高開低走，收報７６１８點，跌２６點或０﹒３５％。

重磅藍戰士普遍造好，大象（００００５）升近１巴仙，報３１﹒０５銀；港交所

（００３８８）起哄逾１巴仙，報３７１﹒４銀；建行（００９３９）踼高逾１巴仙，報

５﹒５﹒６６銀；ＡＩＡ（０１２９９）軟５格，報７７﹒７銀。

Ａ場回吐，上證綜指收報３３２５點，跌３點或０﹒０９％；深證成指收報１３４６７點，

跌１３５點或１％，總成交７０６２﹒６６億人仔，多近６巴仙。



＊國泰大信封斷臂渡寒冬；疫苗向前衝藥佬待迎春＊



國泰炒人嘅消息都傳咗好耐，今日終於公布會削減約８５００個職位，重組成本２２億銀，

唔會做強積金對沖，員工會有多一個月賠償金，以僱主嚟講，呢個安排已經算係體面。不過管理

層講到明，日後唔會再恢復營運國泰港龍，意味港龍３５年嘅品牌就此落幕。大刀闊斧止血，今

日市場反應正面，股價收漲逾２巴仙，報５﹒８５銀，全日成交額近１﹒２億銀。大行睇法較為

分化，大摩認為重組方案屬正面，但股價走勢仲要視乎行業復甦情況，評級係叫沽。

同系股份個別發展，太古Ａ（０００１９）軟兩格，報３７﹒６５銀；太古Ｂ

（０００８７）平收，報６﹒６６銀；中信股份（００２６７）跌一格，報５﹒８１銀；太地

（０１９７２）平收，報２０﹒７銀。

藥明康德（０２３５９）有份創立嘅神州臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾香港ＩＰＯ已

經開始路演，帶動同系嘅藥明生物炒高近一成二，報２２５銀，為魚缸貢獻６５點升幅，兼為今

日表現最好藍戰士；藥明康德鏟高近１巴仙，報１１９﹒７銀。神州科技部話，依家國內使用滅

活疫苗同腺病毒載體疫苗兩種技術嚟研發疫苗嘅一共有４隻進入咗三期臨床階段，未收到嚴重不

良反應報告，有份研發疫苗嘅康希諾生物（０６１８５）踼高近６巴仙，報１９０銀。四環醫藥

（００４６０）開發嘅神經痛膠囊得到國監局嘅藥品生產批准，收跳近半成，報０﹒８６銀。



＊大行猛吹奏車佬兩邊走，業績幾好睇電訊佬叻仔＊



永達汽車（０３６６９）朝早領漲呠呠車，花旗話佢第三季業績叻叻，升咗佢他屐１６巴仙

，盤中破頂收市仲飆逾３巴仙，報１１﹒４８銀；長汽（０２３３３）就畀大和升咗佢六成四他

屐，仲話佢嚟緊會業績長紅，最高飛到五年高位１４﹒１４銀，恆收市挫近３巴仙，報

１３﹒４２銀；其他呠呠車各走各路，恆大汽車（００７０８）彈逾一成，報２６﹒１銀；美東

汽車（０１２６８）走高逾１巴仙，報３１﹒８５銀；比亞迪股份（０１２１１）跣低四格，報

１３９﹒５銀。

富瑞話神州三大電訊佬嘅賺錢能力開始復甦，中移動（００９４１）嘅服務收入就連續兩個

季度回升，毛利仲上翻年內最高，重申買入評級，仲話收市後出頭９個月業績嘅中電信

００７２８）同聯通（００７６２）第三季服務收入都會好出色呀！中移動彈起近４巴仙，報

５１﹒９銀；聯通就踼高逾一成，報６銀；中電信唔輸蝕，飛起逾９巴仙，報２﹒６１銀。



＊雙１１來了阿里向上飄，嚟緊大把單物流超哂班＊



「雙１１」預售今日開始，作為神州全年最重要嘅消費節日，孖屐都睇好今個星期嘅預售數

據，而螞蟻旗下支付寶首次以數字生活開放平台身份參加「雙１１」，阿里巴巴（９９８８）當

然最高興，帶埋ＡＴＭＸＪ一齊向上走，升四格，報３００﹒２銀；京東（０９６１８）都受惠

「雙１１」利好向上彈，飛起近２巴仙，報３２２﹒８銀；美團（０３６９０）彈逾３巴仙，報

２６９銀；小米（０１８１０）走高近１巴仙，報２２﹒４銀；ＱＱ（００７００）高收近四格

，報５６６﹒５銀。

「雙１１」仲搞到物流佬都好興奮，華創證券話１０月嘅快遞件量同比增長，或者會超過神

州郵政局預計嘅３５巴仙，成個物流快遞業將會面臨前所未有嘅吞吐量，物流佬全部向上，圓通

（０６１２３）彈逾一成二，報６﹒７８銀；中通（０２０５７）飛起近６巴仙，報２３５﹒８

銀；嘉里物流（００６３６）走高逾２巴仙，報１５﹒９６銀；東方海外（００３１６）走上逾

１巴仙，報３３﹒９５銀；海豐國際（０１３０８）微升一格，報１２﹒０８銀，請請！



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