中資電訊股落鑊，港股升１８４點收２４７５４創六周高位

《經濟通通訊社２１日專訊》美國新紓困方案談判現曙光，隔晚美股三大指數全線反彈，納

指終止五連跌，港股今早跟隨高開１２６點報２４６９５點。科技股早段升幅顯著，加上中資電

訊股業績期落鑊，帶動港股最多升３３３點報２４９０３點，創逾六星期高位，最終收報

２４７５４，升１８４點或升０﹒７５％，主板成交１０９５﹒０４億元增加約一成。

國企指數報１００７７，升８９點或升０﹒９０％。恆生科技指數報７６１８，跌２６點或

跌０﹒３５％。瑞聲科技（０２０１８）跌２﹒１３％，報４３﹒７５元，為最差表現藍籌股。

Ａ股偏軟，上證綜指報３３２５，跌３點；深成指數報１３４６７，跌１３５點或跌

１﹒００％。兩市成交７０６２﹒６６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒８１％，報３１﹒０５元；騰訊（００７００）微

升０﹒３５％，報５６６﹒５元；螞蟻上市在即，港交所（００３８８）漲１﹒２％，報

３７１﹒４元；友邦（０１２９９）軟０﹒３２％，報７７﹒７元；建設銀行（００９３９）揚

１﹒０７％，報５﹒６６元。



＊藥明生物急漲一成二創新高，兼最佳藍籌＊



生物醫藥股今日表現出色，藥明生物（０２２６９）近日新簽最高４億美元的新冠疫苗相關

協議，急漲１１﹒６１％，報２２５元，為最大升幅藍籌股；內地４個疫苗進入三期臨床，目前

受試者未收到嚴重不良反應的報告，康希諾生物（０６１８５）漲５﹒７９％，報１９０元；國

藥集團（０１０９９）升４﹒３２％，報１６﹒９元；四環醫藥（００４６０）治療疱疹感染後

神經痛藥獲國家藥監局頒布藥品生產批准，走高４﹒８８％，報０﹒８６元。

人民幣中間價連升五日，在岸、離岸匯價亦持續走強。航空股造好，南航（０１０５５）彈

２﹒８４％，報４﹒３５元；東航（００６７０）升３﹒０８％，報３﹒３５元；中國國航

（００７５３）揚１﹒５５％，報５﹒２４元；國泰（００２９３）宣布削減約８５００個職位

，升２﹒２７％，報５﹒８５元。

汽車相關股普遍向上，恆大汽車（００７０８）股東大會通過科創板上市議案，急漲

１１﹒５４％，報２６﹒１元；耐世特（０１３１６）走高１３﹒１％，報７﹒２５元；中金和

大和同時上調長城汽車（０２３３３）目標價，回吐２﹒７５％，報１３﹒４２元；廣汽集團

（０２２３８）升３﹒３％，報７﹒５１元。



＊中移動放榜，聯通、中電信齊落鑊＊



內地「雙十一」購物節今日開始預售，電商及物流相關股全線走高，阿里巴巴

（０９９８８）繼續創新高，升０﹒２７％，報３００﹒２元；京東集團（０９６１８）揚

１﹒６４％，報３２２﹒８元；寶尊電商（０９９９１）飆５﹒７８％，報９５﹒２元；圓通速

遞（０６１２３）升１２﹒０７％，報６﹒７８元；中通快遞（０２０５７）走高５﹒６５％，

報２３５﹒８元。

中資電訊股落鑊，中移動（００９４１）首三季純利按年跌０﹒３％，獲富瑞唱好，揚

３﹒９％，報５１﹒９元；聯通（００７６２）績前飆１１﹒１１％，報６元；中電信

（００７２８）彈９﹒２１％，報２﹒６１元；中國鐵塔（００７８８）跌１﹒４９％，報

１﹒３２元；京信通信（０２３４２）跌２﹒５４％，報２﹒６９元。

中金料內地銀行表現有望在第三季陸續提升，內銀股走高。農行（０１２８８）升

１﹒８５％，報２﹒７５元；工行（０１３９８）升１﹒１％，報４﹒５９元；郵儲行

（０１６５８）升２﹒４３％，報３﹒７９元；招行（０３９６８）升２﹒６３％，報

４２﹒８５元。（ｙｋ）

