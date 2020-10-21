《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：發改委規範集成電路產業發展

《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



發改委：有序引導和規範集成電路產業發展

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發改委新聞發言人孟瑋２０日在例行新聞發布會上表示，將加快出台具體實施方案和配套措施，

支持各類消費新業態新模式發展。加強對集成電路重大項目建設的服務和指導，有序引導和規範

集成電路產業發展秩序，做好規劃布局。



中證監：助力幫扶地區建立常態化脫貧機制

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中證監辦公廳一級巡視員曾彤２０日在「資本市場扶貧公益聯盟」成立大會上表示，中證監將持

續深入開展消費扶貧工作，幫助更多幫扶縣的農特產品上線更多電商平台，幫助幫扶企業提升電

商運營能力和產業鏈整合能力。



構建「退得下」「退得穩」市場新生態

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進一步深化退市制度改革已成業內共識。完善退市標準、簡化退市流程，著力解決僵屍企業、空

殼公司長期滯留資本市場問題，完善投資者保護機制，凝聚監管部門與地方政府工作合力，將是

未來一段時間深化退市制度改革的重點。





《上海證券報》



國家發改委「劇透」一批重磅利好政策

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發改委新聞發言人孟瑋昨日在例行新聞發布會上透露，發改委將堅定實施擴大內需戰略，推出一

系列政策舉措，如推動新型消費發展，加快出台有關具體實施方案，以及鼓勵汽車消費等。



國資委將力推集團層面戰略性重組

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國務院國資委新聞發言人彭華崗２０日在前三季度央企經濟運行情況新聞發布會上表示，將進一

步加快央企集團層面戰略性重組，聚焦國家戰略落實，推進企業強強聯合，推動國有資本向關係

國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中。



中證監定點幫扶９縣脫貧摘帽

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中證監２０日舉辦資本市場「資本市場扶貧公益聯盟」成立大會。中證監辦公廳一級巡視員曾彤

在活動上表示，中證監黨委將不斷完善扶貧制度建設，推動全系統形成黨委領導、上下聯動、多

方協作、齊抓共管的扶貧工作格局，定點幫扶９縣脫貧摘帽。





《證券時報》



國資委：加快央企集團層面戰略性重組

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國務院新聞辦２０日舉行２０２０年前三季度中央企業經濟運行情況發布會。在談到推動央企戰

略性重組工作時，國務院國資委新聞發言人彭華崗表示，未來一個時期，將進一步加快中央企業

集團層面戰略性重組。



中國傢俱業訂單火爆

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近日，《證券時報》記者前往被譽為「中國傢具之都」的佛山採訪發現，部分傢俱企業已一掃疫

情的陰霾，開始加班加點生產運輸，招工擴產屢見不鮮，經營狀況較上半年已大幅改善。



胡春華會見美中貿易全國委員會董事會代表團

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國務院副總理胡春華２０日在北京以視頻方式會見美中貿易全國委員會董事會主席蘭博文率領的

代表團。胡春華表示，中美經貿關係健康穩定發展，符合兩國企業和人民的根本利益。希望美中

貿委會發揮好橋梁紐帶作用，繼續支持兩國企業深化互利合作。（ｌｃ）

