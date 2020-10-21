《鍾之日記》國泰重組，港龍消失

《鍾之日記》７月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國新紓困方案談判現曙光，隔晚美股三大指數全線反彈，香江魚缸今早跟隨高開１２６點

，科技股早段升幅顯著，加上中資電訊股業績期落鑊，帶動港股最多升３３３點報２４９０３點

，創逾六星期高位，最終收報２４７５４，升１８４點或升０﹒７５％，主板成交１０９５億元

增加約一成。

滬深股市低氣壓持續，滬綜指高開０﹒１２％，其後隨外資流出而掉頭下跌，滬綜指多次逼

近穿三千三，惟尾盤權重金融股升幅擴大，拉動滬指跌幅收窄至０﹒０９％收市，報３３２５點

。但在科技股集體急跌下，深成指全日跌１％，創業板指更跌１﹒４６％。人幣強勢，外資連續

第六日循陸股通沽貨，累錄淨流出近１３７億元人民幣，今日淨流出６９﹒２２億人民幣，兩市

全日成交７０６２億人民幣，按日回升５﹒８％。



＊棄港龍逾５千人失飯碗，國泰方案獲大行撐＊



新冠疫情衝擊之下，全球航空業陷癱瘓。代表香港本土航空公司的國泰航空（００２９３）

即便早前獲港府注資２７３億港元，但最終仍然要迎來令人唏噓的大規模重組計劃－－裁員、國

泰港龍航空走進歷史。

國泰宣布，整體削減約８５００個職位，約佔集團總數的２４％，當中，未來數周將裁減約

５３００名駐港員工；即日起停止附屬公司港龍航空的營運，其大部分航線將由公司及旗下全資

附屬公司香港快運航空營運；將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件等。

國泰預期是次重組成本約２２億元，將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出１３億元的

遞延稅項資產減值。

大行普遍對國泰的重組方案反應正面。富瑞認為，方案基本符合預期，消除一大不確定因素

，維持其「持有」評級。另外，大摩預料，明年國泰淨虧損９６億元，並未計入上述重組因素，

認為重組方案對公司屬正面的消息。

不過，大摩認為國泰能否轉勢，仍視乎本港航空業復甦情況，建議減持國泰，目標價為５元

。

國泰祭出「棄車保帥」的方案後，該股即獲資金支持，最多曾漲６﹒６％，一度高見６﹒１

元；惟其後升勢回順，收升２﹒３％，報５﹒８５元。而國泰最大股東太古（０００１９）股價

波動不大，收市微跌０﹒３％。

另一方面，人民幣匯價走強，中間價今報６﹒６７８１，較上個交易日升１４９點子，為連

續第五日升值，創２０１８年７月１６日以來逾２７個月最高。利好對匯率敏感的內航股，東航

（００６７０）抽高３﹒１％，南航（０１０５５）漲２﹒８％；而作為國泰第二大股東，國航

（００７５３）亦升１﹒６％。



＊電訊三巨頭齊爆升，中移動第三季盈利回升＊



中國移動（００９４１）公布，今年首三季純利按年跌０﹒３％至８１６億元人民幣，

ＥＢＩＴＤＡ按年下降３﹒８％，期內集團營運收入按年增長１﹒４％。移動業務方面，期內集

團移動客戶總數約９﹒４６億戶，其中４Ｇ客戶總數達到７﹒７０億戶，５Ｇ套餐客戶總數達到

１﹒１４億戶，首三季度，用戶手機上網流量達到６５３億ＧＢ，按年增長３５％。

富瑞發表研究報告指，中移動第三季度利潤止跌回升，主要得益於５Ｇ業務增長，認為市場

對其成本可能過度擔憂，第四季度業績不及預期的風險較低，且服務收入的增長有向上空間。該

行維持中移動「買入」評級，目標價７１﹒０８元。

瑞銀研究報告指中移動第三季純利表現大致符合市場預期，服務收入有進步且高於該行預期

，維持其「買入」評級，目標價６８元。

中移動放榜後全日價升３﹒９％，報５１﹒９元；同業中聯通（００７６２）和中電信

（００７２８）料日內公布今年首９個月業績，中聯通全日飆１１﹒１１％，報６元；中電信同

升９﹒２％，報２﹒６１元。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

