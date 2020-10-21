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即市新聞

21/10/2020 17:00

《鍾之日記》國泰重組，港龍消失

　　《鍾之日記》７月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　美國新紓困方案談判現曙光，隔晚美股三大指數全線反彈，香江魚缸今早跟隨高開１２６點
，科技股早段升幅顯著，加上中資電訊股業績期落鑊，帶動港股最多升３３３點報２４９０３點
，創逾六星期高位，最終收報２４７５４，升１８４點或升０﹒７５％，主板成交１０９５億元
增加約一成。
　　滬深股市低氣壓持續，滬綜指高開０﹒１２％，其後隨外資流出而掉頭下跌，滬綜指多次逼
近穿三千三，惟尾盤權重金融股升幅擴大，拉動滬指跌幅收窄至０﹒０９％收市，報３３２５點
。但在科技股集體急跌下，深成指全日跌１％，創業板指更跌１﹒４６％。人幣強勢，外資連續
第六日循陸股通沽貨，累錄淨流出近１３７億元人民幣，今日淨流出６９﹒２２億人民幣，兩市
全日成交７０６２億人民幣，按日回升５﹒８％。

＊棄港龍逾５千人失飯碗，國泰方案獲大行撐＊

　　新冠疫情衝擊之下，全球航空業陷癱瘓。代表香港本土航空公司的國泰航空（００２９３）
即便早前獲港府注資２７３億港元，但最終仍然要迎來令人唏噓的大規模重組計劃－－裁員、國
泰港龍航空走進歷史。
　　國泰宣布，整體削減約８５００個職位，約佔集團總數的２４％，當中，未來數周將裁減約
５３００名駐港員工；即日起停止附屬公司港龍航空的營運，其大部分航線將由公司及旗下全資
附屬公司香港快運航空營運；將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件等。
　　國泰預期是次重組成本約２２億元，將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出１３億元的
遞延稅項資產減值。
　　大行普遍對國泰的重組方案反應正面。富瑞認為，方案基本符合預期，消除一大不確定因素
，維持其「持有」評級。另外，大摩預料，明年國泰淨虧損９６億元，並未計入上述重組因素，
認為重組方案對公司屬正面的消息。
　　不過，大摩認為國泰能否轉勢，仍視乎本港航空業復甦情況，建議減持國泰，目標價為５元

　　國泰祭出「棄車保帥」的方案後，該股即獲資金支持，最多曾漲６﹒６％，一度高見６﹒１
元；惟其後升勢回順，收升２﹒３％，報５﹒８５元。而國泰最大股東太古（０００１９）股價
波動不大，收市微跌０﹒３％。
　　另一方面，人民幣匯價走強，中間價今報６﹒６７８１，較上個交易日升１４９點子，為連
續第五日升值，創２０１８年７月１６日以來逾２７個月最高。利好對匯率敏感的內航股，東航
（００６７０）抽高３﹒１％，南航（０１０５５）漲２﹒８％；而作為國泰第二大股東，國航
（００７５３）亦升１﹒６％。

＊電訊三巨頭齊爆升，中移動第三季盈利回升＊

　　中國移動（００９４１）公布，今年首三季純利按年跌０﹒３％至８１６億元人民幣，
ＥＢＩＴＤＡ按年下降３﹒８％，期內集團營運收入按年增長１﹒４％。移動業務方面，期內集
團移動客戶總數約９﹒４６億戶，其中４Ｇ客戶總數達到７﹒７０億戶，５Ｇ套餐客戶總數達到
１﹒１４億戶，首三季度，用戶手機上網流量達到６５３億ＧＢ，按年增長３５％。
　　富瑞發表研究報告指，中移動第三季度利潤止跌回升，主要得益於５Ｇ業務增長，認為市場
對其成本可能過度擔憂，第四季度業績不及預期的風險較低，且服務收入的增長有向上空間。該
行維持中移動「買入」評級，目標價７１﹒０８元。
　　瑞銀研究報告指中移動第三季純利表現大致符合市場預期，服務收入有進步且高於該行預期
，維持其「買入」評級，目標價６８元。
　　中移動放榜後全日價升３﹒９％，報５１﹒９元；同業中聯通（００７６２）和中電信
（００７２８）料日內公布今年首９個月業績，中聯通全日飆１１﹒１１％，報６元；中電信同
升９﹒２％，報２﹒６１元。


　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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