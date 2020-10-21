《股林淘金－林家亨》憧憬最後衝刺，美股回升百點

《股林淘金》昨天（２０日）美國投資市埸在只有２４小時限期下，仍然憧憬美國眾議院與

白宮能在選舉前達成最後的紓困方案協議，美股全日來回拉鋸，道指最後收市報升１１３點，納

指上升３７點。另外，市埸傳出美國司法部將起訴Ｇｏｏｇｌｅ違反反壟斷法案，但今早

（２１日）的美股道指埸外期貨仍然錄得約１００點之升幅。

預計今日大市缺乏方向，恆指過去兩天未能接近保歷加通道頂線２４９２５點水平，令大市

醞釀快將回吐之情緒，散戶們入市意欲不大。未來可以吼低吸納中資航空股、領展

（００８２３），或可認購新股世茂服務（００８７３）或合景悠活（０３９１３）等，可避免

美股波幅時之負面影響。另外，有四線股中國宏光（０８６４６）近日升幅頗大，此股風險極高

，散戶不宜沾手，有貨者早沽為著！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份



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