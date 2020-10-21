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21/10/2020 17:18

【金融街論壇】易會滿：完善資本市場基礎制度，有序推行註冊制

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國證監會主席易會滿今日在２０２０金融街論壇年會上發言
稱，完善資本市場基礎制度，對於推動高質量發展和助力形成新發展格局意義重大，有利於全面
增強資本市場樞紐功能，動員和引導各類要素資源向更高效率更具活力的領域協同聚集，促進創
新資本形成，提高經濟金融循環效率。
　　易會滿又稱，要按照尊重註冊制基本內涵、借鑒國際最佳實踐、體現中國特色發展階段三個
原則，在全市場有序推行註冊制。與此同時，完善私募股權投資支持創新創業作用，促進債券市
場互聯互通，擴大公墓ＲＥＩＴｓ試點範圍，積極穩妥推進期貨及衍生品市場發展。此外，積極
做好刑法修改、期貨法立法及相關司法解釋出台。積極拓寬商品和股指期貨品種開放範圍和路徑

　　他還強調，要完善更具包容性適應性的多層次資本市場體系，不斷強化直接融資對實體經濟
的支持。進一步深化新三板改革，研究出台精選層公司轉板上市相關規則，提升對中小企業的服
務能力。完善以投資者需求為導向的信息披露規則體系，健全發行承銷機制。積極穩妥優化交易
結算制度。優化融資融券和轉融機制，完善常態化、多渠道退市制度安排。（ｗｌ）

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