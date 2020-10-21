《投資智慧－鄧聲興》醫思醫療（２１３８）新運營模式助推動盈利

《投資智慧》肺炎疫情導致封關，嚴重影響有內地業務的企業。不過有企業透過數碼化推廣

及大數據發展突破困境，即使在逆市，銷售表現不跌反升。根據香港政府入境處統計，２０２０

年１０月１日至１０月７日期間，來自內地的訪港客運量為約１０００人次，較去年同期下降約

１００％。與此同時，集團在「十一黃金周」期間，錄得銷售額較去年同期取得增長不少於

１５％。受惠醫療服務組合的增加及期間促銷所帶來的正面銷售影響。醫思醫療（０２１３８）

的銷售表現在逆市增長，相信是集團透過調整策略主動與客戶互動及進行促銷活動以刺激內地以

及香港本地客戶消費。



醫思醫療集團預期截至６月底止３個月期間集團銷售額４﹒６億港元，預期截至今年９月底

止３個月期間銷售額為４﹒４億港元，預期截至今年９月底止的六個月的銷售額不少於９億港元

，同比下降不多於１６％。其中，預期中期內地診所以及服務中心的銷售額較去年同期增長不少

於３０％，集團所提供的醫療服務銷售額較去年同期增長不少於２５％。相信高附加值的高端醫

療項目有助提升整體毛利率表現。



雖然在疫情影響下，導致香港入境以及社交距離限制帶來了不利影響，集團預期中期淨溢利

較去年同期有所下調。不過集團透過主動營銷策略及促銷活動，香港及內地診所及服務中心的客

戶到診人數分別增長超過５％及２５％。集團加大內地市場的業務數碼化推廣力度，大數據發展

亦有助減低疫情的影響。醫思醫療透過數字化平台管理有助企業創新運營模式，提升經營管理能

力及盈利基礎。加上集團收購專科醫療產業及更多專科服務項目，有助推動盈利前景及毛利率。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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