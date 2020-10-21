《拆局麒想－林嘉麒》停運港龍理據足，國泰先減成本後待復甦

《拆局麒想》市傳多時的國泰（００２９３）裁員計劃最終公布，整體削減約８５００個職

位，約佔集團總數的２４％，包括５３００名駐港員工，非駐港員工約６００名，同時部分駐港

機艙服務員及機師服務條件將更改，而國泰港龍航空即日停止營運。集團預期重組成本約２２億

元，重組作出１３億元的遞延稅項資產減值，現時每月流失１５億至２０億元現金成本開支，預

計於２０２１年每月節省約５億元現金支出，可節省約四分之一成本。



老賓說，消息並不突然，國泰及國泰港龍早於今年９月已表示不會申請第二期「保就業」計

劃，做法暗示將會裁員。事實上，根據國際航空運輸協會的預測，航空客運量須待２０２４年才

有望回復至疫情前的水平，前景屬於極不明朗。儘管集團６月曾供股集資３９０億元，現時每月

２０億元現金成本開支，一年要２４０億元，只需１８月就會耗盡。要等２０２４年復甦？絕對

捱不過。



國泰營運成本中，三成是燃油成本（包括對沖虧損），有接近兩成來自員工成本。燃油成本

不可變，最直接方法就是裁員。而已有３５年歷史，曾被譽為中國地區最佳航空公司的港龍航空

亦正式停運。自國泰１９９０年入股港龍，２００６年全面收購，一直被認為航線重疊，有需要

精簡架構。停業前，港龍自行營運３５個航點的客運航班，與母公司國泰航空是一樣的。事實上

，集團「要」港龍「退出」有跡可尋。首先，２０１７年４月起，將國泰港龍航空的網站與國泰

航空的網站合併；２００７年１１月，港龍航空正式加入寰宇一家，名義上與聯盟內各成員航空

公司可進一步擴大合作關係，實際上是共享航班概念。今日（２１日）港龍即時停運，受影響旅

客已即時被寰宇一家成員接手，足見沒有了港龍，也沒有問題。何況國泰併購港龍時，一是吸收

資產，二是增加市佔率，從而減少競爭，既然國泰目的已達成，內地航線組合整合成功，港龍已

沒有存在價值。



另一方面，可由飛機資產情況看出事件端倪。國泰航空營運飛機總數１５５架，國泰港龍

４８架，香港快運２４架，華民航空９架，以平均機齡看，分別為８﹒７年、１５﹒３年、

４﹒９年及１５﹒６年。華民的是貨機，而港龍機齡最老，是淘汰的關鍵，減了港龍後，整體機

齡下降，可提升集團資產質素。加上新收購的香港快運全數２４架是租賃形式營運，成本低，是

現今航空公司的營運新方向。港龍營運的４８架飛機，有２８架是擁有（其中一架由國泰航空租

出），２０架是租貸營運。巧合是，今年有６架飛機租貨在今年到期，佔整體集團全部８架的絕

大部分。另外，已確認訂購架數中，在２０２０年至２２年後為１６架，佔總數的７０架比重低

。集團要降低整體飛機營運成本，數據好無奈的說，港龍絕對是開刀首選。



作為香港三大僱主之一的國泰，增添了香港短期失業率的問題，惟面對血流不止的情形，儘

管香港已正跟１１個國家商討旅行氣泡計劃，但開放時間仍未知，而且旅行氣泡只可回復客載量

一小部分，而且遠程辦公已是企業營運新常態，相信未來商務客量或會因企業成本控制而減少，

估計距離復甦還有一段長時間。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

