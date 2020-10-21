《樓市亮話－湯文亮》放寬首置按保可以，減辣不行

《樓市亮話》有傳聞業界要求政府應該將按保上限由１千萬元推高至２千萬元，即是放寬林

鄭ｐｌａｎ，為疲弱地產市場打一支強心針。不過，更加多人認為放寬林鄭ｐｌａｎ，只是令到

地產商容易去貨，買樓的人有機會做炮灰，倘若樓價下跌，很容易變成負資產者。但我認為放寬

按保有助活化換樓鏈，購買力不用集中在細價樓市場，有利樓市健康發展，至於會不會變成負資

產者，這是置業者、按保公司、銀行共同考慮的問題，如果能夠過三關，代表買樓的人財政穩健

，供款不成問題，變成負資產者的機會不大。



雖然有很多人大鬧林鄭ｐｌａｎ，認為林鄭推了那些用按保買樓的人去做炮灰，不過，他們

又要求政府減辣，理由是更多人可以買樓，活化樓市，政府減辣又不是推更多人去做炮灰，這點

我不大明白。



有人話現在已經沒有炒家，政府應該減辣，但現在點解沒有炒家，就是因為有辣招，如果減

辣，炒家又會復出，政府是否又要重推辣招？其實，政府在推出辣招時用了一個不真實藉口，話

炒家炒起樓市，而事實上將所有炒家集合一起，實力不及一個大地產商，又如何炒起樓市，當時

因為供應不足，樓價才會飆升，而供應不足這個問題到現在仍未解決，政府又點會減辣，我相信

辣招是會永續，畢竟辣招對首次置業者沒有影響，反而令到他們比較容易買樓，這亦是政府初心

，我相信政府是不會忘記。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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