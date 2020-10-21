《缸邊嫺談－黃惠嫺》實現「碳中和」目標，可再生能源規劃成重點

《缸邊嫺談》２０２０年９月２２日，中國國家主席習近平在第７５屆聯合國大會上提出，

中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，控制二氧化碳排放量，力爭於

２０３０年前二氧化碳排放量達到峰值（即「一個國家或地區未來二氧化碳排放的最大值」），

並於２０６０年前實現「碳中和」。



「碳中和」是甚麼呢？「碳中和」是指企業、團體或個人通過停止排放或以其他形式（如植

樹植林、節能減排等），抵銷自身產生的二氧化碳排放量，致力實現二氧化碳「零排放」。



「一般而言，實現「碳中和」的方法包括：以碳補償（即通過植樹或其他環保項目抵銷大氣

中相應的二氧化碳量）等特殊方式去除溫室氣體，以及透過使用可再生能源減少二氧化碳排放量

等。鑑於習近平主席提出於２０６０年前實現「碳中和」，為逐步達到目標，相信「十四五」期

間可再生能源規劃將會成為重點項目之一。



１０月１４日，逾４００家風能企業在２０２０年北京國際風能大會上聯合發布《風能北京

宣言》（「宣言」）。《宣言》中提到，為達到與「碳中和」目標實現起步銜接的目的，在「十

四五」規劃中，須為風電設定與「碳中和」國家戰略相適應的發展空間，保證每年平均新增裝機

５０吉瓦以上；２０２５年後，內地風電每年平均新增裝機容量不應低於６０吉瓦，到２０３０

年至少達到８００吉瓦，到２０６０年則至少達到３０００吉瓦。



根據中國國家能源局資料顯示，２０１９年，內地風電新增併網裝機２５﹒７４吉瓦；今年

１至８月，內地新增併網風電裝機量超過１０吉瓦。若以《風能北京宣言》中提出「保證每年平

均新增裝機５０吉瓦以上」推算，於「十四五規劃」階段，風電新增裝機量將會出現快速增長。



對於習近平主席提出的另一個目標－－二氧化碳排放力爭於２０３０年前達到峰值，意味著

未來１０年內，需要解決可再生能源一直以來存在的問題：發電成本高、棄光、棄風（即放棄電

網未能消化的新增太陽能及風電能），以及處理和容納能力等。估計「十四五規劃」將推出更多

扶持可再生能源的政策，以實現「碳中和」目標。



另外，中國國家能源局新能源和可再生能源司副司長任育之在國際風能大會上亦提出六個

「更大力度」，以推動風電行業發展，當中包括：政府將以更大力度推動風電規模化發展、以更

大力度推進風電技術進行和產業升級、以更大力度健全完善風電產業政策、以更大力度促進風電

處理和容納能力、以更大力度推動規劃政策協同，以及更大力度推動體制機制創新。



可再生能源的利用在能源規劃中佔比提高是必然趨勢，要維持電力供應，基於不同考量，估

計較安全的光伏發電及風力發電裝機量勢必增加。而在新能源裝機量增加的背景之下，儲備能源

的設備亦十分重要，若新能源的處理和容納能力出現樽頸問題，棄風、棄光現象或會重現，從而

影響新增裝機落地的速度。再加上預計「十四五規劃」期間光伏和風電平價基地的開發規模及速

度均會提升，相關的配套送出特高壓線路建設亦會隨之增加。這樣一來，在國家上調「十四五」

風電裝機目標下，預計整個風力發電行業可受惠。



市場在《風能北京宣言》提出新的風電新增裝機量目標後，可見有資金流入風電股板塊，當

中有個別風電股的單日升幅更超過１０％。現時板塊似乎有過度炒作的跡象，短線或有調整可能

。但長遠而言，從成本角度看，風力發電的成本僅次於光伏發電，換言之，風力發電很有可能成

為可再生能源發電的第二主力，預計未來將有更多扶持風電行業發展的相關政策出台，以實現

２０６０年的「碳中和」目標。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有風電股板塊相關的股份



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