《日入而息》國泰公布重組計劃，東涌商業地流標，港股升１８４點

《今天重點》﹡國泰航空（００２９３）削減８５００職位，港龍航空停止營運不再恢復營

運港龍品牌，股東結構無計劃改變；若不重組將無法營運，明年高層續減薪

員工凍薪；國泰形容裁員令人痛心，大部分受影響員工今日接通知；港龍今

日１２班航班全部取消，旅客感無奈；譚文豪稱國泰裁員及港龍停運對航空

業衝擊大

﹡政府表示重組屬商業決定，但要顧及對本港航空地位影響；陳帆稱對員工失

業感難過，注資非為單一航空公司前景

﹡工會表示被裁員工強積金不被對沖，獲發多１個月賠償金；姚思榮稱理解國

泰裁員決定，冀航線不會受影響；勞工處為國泰員工設服務熱線，專櫃優先

提供就業服務；職工盟憂裁員只是首輪計劃，重災區為舊合約員工

﹡地政總署指東涌商業地流標，為年內第二幅商業地流標

﹡李家超稱港府無限制陳同佳出境，批台方無理取鬧

﹡本港新增８宗確診，１宗本地感染與之前個案相關



《即日市況》﹡中資電訊股落鑊，港股升１８４點收２４７５４創六周高位



《深滬股市》﹡金融股拉升滬指軟０﹒１％保三千三，外資流出６９億



《美元匯價》﹡歐元區經濟數據理想，歐元望試１﹒１９；歐元最新報１﹒１８５４╱５８

，日圓最新報１０４﹒８６╱８７



《公司業績》﹡中聯通（００７６２）首三季純利按年升１０﹒２％至１０８﹒２４億元人

民幣



《公司資訊》﹡ＭＳＣＩ表示考慮將螞蟻Ｈ股快速納入ＭＳＣＩ中國指數

﹡支付寶首次以數字生活開放平台身份參加「雙１１」；上市前買買買，支付

寶２７億元入杭州西湖區商業地

﹡中國再生醫學（０８１５８）發９５００萬元換股債抵銷股東貸款

﹡融創（０１９１８）建議分拆融創服務來港上市，未落實集資規模

﹡星展成為亞洲首家提供網上跨境收款追蹤服務的銀行

﹡新世界（０００１７）旗下香港Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ於十一黃金周銷售額升

逾３倍

﹡新時代能源（００１６６）獲授阿根廷Ｃｈｉｒｅｔｅ特許權區原油開採許

可證

﹡嘉華國際（００１７３）以４７﹒９億元人民幣，中標南京地使用權

﹡醫思醫療（０２１３８）擬斥８５２５萬元購婦產科醫療公司控股權

﹡匯豐明推分期「萬應錢」稅季貸款優惠計劃

﹡漢港控股（０１６６３）獲主要股東汪林冰購入合共８６萬股

﹡興證國際（０６０５８）附屬就前經紀張朝興向法庭申報債權８１２０萬元

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥３６７２萬元增持長實（０１１１３）９８萬股

﹡中聯通（００７６２）９月份移動出帳用戶按月淨增５１﹒４萬戶至

３﹒０９億戶

﹡亞盛醫藥（０６８５５）奧瑞巴替尼片獲中國藥監局納入優先審評

﹡港龍中國地產（０６９６８）９月銷售額１９﹒５３億元人民幣，按年增

５２％

﹡瑞斯康集團（０１６７９）與Ｓｋｙ Ｈｉｇｈ訂諒解備忘錄，擬提供智慧

電表平台

﹡味千（中國）（００５３８）第三季同店銷售按年跌１６﹒４％



《國企紅籌》﹡上海集優（０２３４５）就與上海電氣合併，委新百利融資為財務顧問



《神州民企》﹡騰訊（００７００）否認微信測試語音訊息的調節進度功能

﹡四環醫藥（００４６０）神經系統疾病膠囊獲國家藥監局藥品生產批准

﹡比亞迪（０１２１１）與日野簽署合資協議



《中國要聞》﹡三季度內地財政收入轉增４﹒７％，首三季降６﹒４％

﹡環境部表示中國６﹒１億噸粗鋼產能正實施超低排放改造

﹡人行８００億逆回購利率持平，淨投放８００億；９月債券市場發行各類債

券５﹒７萬億元人民幣

﹡官媒頭版表示總量寬鬆不再加碼，年底前雙降概率下降

﹡駱惠寧倡港牽頭，參與大灣區建設

﹡印度已移交此前被拘捕的中國士兵

﹡台軍情局退役軍官涉向大陸洩人事機密，遭台府調查

﹡財政部表示９月全國發行地方政府債券７２０５億元人民幣；１－９月證券

交易印花稅同比增５３﹒４％

﹡韓國第三大電訊商ＬＧ Ｕ＋拒絕封殺華為

﹡新債易境外債券發行系統上線，完成與農發行合作首發

﹡方正明日首開債權人會議，暫確認債權１３６４億元人民幣

﹡北京汽車保有量超過６００萬輛，全國第一

﹡北京前三季ＧＤＰ增０﹒１％，由負轉正

﹡科技部表示十四五大力發展智能、量子等新一代高新技術；首６月國家高新

區實現利潤同比增１７﹒７％；國內５Ｇ基站已超６０萬個，用戶達１﹒１

億

﹡農業部表示今年糧食產量預計達歷史最好水平；首９月豬肉進口增１３２％

，料價格不會大漲；料前三季農產品加工業營業收入超１０萬億元

﹡中方促瑞典糾正關於華為錯誤決定，避免影響兩國經貿

﹡農村金融機構擬接入數字人民幣互聯互通平台

﹡上海向２０企業１１９輛車頒發車聯網道路測試資質

﹡乘聯會表示上周乘用車零售銷量同比增長１８％

﹡商務部表示今年第四季消費市場仍將延續平穩回升態勢

﹡劉鶴稱中國全年經濟大概率正增長，堅持全面開放

﹡易綱稱明年槓桿率將更穩，盡量長時間實施正常幣策

﹡易會滿稱完善資本市場基礎制度，有序推行註冊制

﹡潘功勝稱將重點健全房地產金融等領域宏觀審慎監測

﹡今年世界ＶＲ產業大會雲峰會簽約金額超６６０億元人民幣

﹡郭樹清稱續發展金融科技，高度關注寡頭壟斷等風險



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１２８７７﹒２５點



《其他消息》﹡葉劉當選人事編制小組主席，謝偉銓任工務小組主席

﹡「ＥＶ屋苑充電易資助計劃」今起接受申請

﹡銀公針對港區國安法指引，籲港銀遇可疑交易舉報

﹡李家超稱港府無限制陳同佳出境，批台方無理取鬧

﹡潘母促積極協助，保安局表示無權代陳同佳作決定

﹡法官及司法人員本年度凍薪

﹡金發局表示ＦＩＲＳＴ計劃已收６９７申請，涉及１４４０新增職位

﹡金管局將積極配合數字人民幣發展，探討完善跨境人幣資金流通渠道；金管

局周文正稱疫情下「轉數快」日均處理量創新高

﹡楊潤雄稱截至本月初接獲２５宗警員子女被欺凌個案

﹡許智峯稱政府押後選舉是「怕輸」，曾國衞斥陰謀論

﹡鄭若驊稱不能接受對法官作人身攻擊

﹡香港與塞爾維及亞格魯吉亞避免雙重課稅協定命令刊憲

﹡深股通額度全日流走４０﹒９億元；滬股通額度全日流走１２﹒４億元，陸

股通淨流出６９億

﹡港航表示下月起減薪５－１５％，每月放最多４天無薪假

﹡匯豐調查指逾八成受訪港人曾遇騙案，平均損失３８００元

﹡富邦推稅貸計劃，實際年利率低至１﹒２８％

﹡香港金融科技周將於下月２－６日舉行，推動金融科技人性化



《國泰裁員》﹡國泰（００２９３）不再恢復營運港龍品牌，股東結構無計劃改變；若不重

組將無法營運，明年高層續減薪員工凍薪；國泰形容裁員令人痛心，大部分

受影響員工今日接通知

﹡政府表示重組屬商業決定，但要顧及對本港航空地位影響

﹡工會表示被裁員工強積金不被對沖，獲發多１個月賠償金

﹡姚思榮稱理解國泰裁員決定，冀航線不會受影響

﹡陳帆稱對員工失業感難過，注資非為單一航空公司前景

﹡勞工處為國泰員工設服務熱線，專櫃優先提供就業服務

﹡港龍今日１２班航班全部取消，旅客感無奈

﹡職工盟憂裁員只是首輪計劃，重災區為舊合約員工

﹡譚文豪稱國泰裁員及港龍停運對航空業衝擊大



《新冠肺炎》﹡本港新增８宗確診，１宗本地感染與之前個案相關

﹡文旅部表示暫不恢復旅行團旅遊及「機票＋酒店」業務

﹡巴西擬將中國製疫苗納入國家免疫計劃的一部分

﹡希臘伊朗單日新增病例創新高，西班牙考慮實施宵禁

﹡瑞士羅氏製藥表示不要指望疫苗可迅速問世

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