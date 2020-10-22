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即市新聞

22/10/2020 07:53

《油金掠影》需求下降油價挫逾３％，金價揚逾１％至一周高

　　《經濟通通訊社２２日專訊》由於疫情反彈，全球累計確診病例數突破４０００萬，且美國
庫存數據顯示成品油的需求疲軟，帶動油價周三急挫。布油期貨收跌３﹒３％至４１﹒７３元（
美元﹒下同），而美油期貨則跌４％至４０﹒０３元。
　　美國能源信息署（ＥＩＡ）指截至上周五（１６日），美國原油庫存減１００萬桶至４﹒８
８１億桶，而汽油庫存則有所增加，反映燃料需求疲軟，同時總體成品油供應亦較去年同期和過
去四周同比下降１３％。

＊憧憬援助計劃出台，美元走低金價揚升＊

　　由於市場料憧憬大選前公布援助計劃，且美元走低，金價周三揚升逾１％至逾一周高。現貨
金曾漲１％至１９２４﹒７３元，高見１９３１﹒０１元，現時則報１９２１﹒１５元；而美國
黃金期貨則收升０﹒７％至１９２９﹒５元。
　　白宮幕僚長梅多斯指，疫情援助計劃仍受阻於為各區提供資金，但他認為就達成協議方面已
有進展。而路透調查預計，即使金價於２０２１年的均價或低於２０００元，但仍可能再破新高

　　其他貴金屬方面，白銀上漲１﹒９％至２５﹒１０元，現時報２４﹒９５元；而鈀金則微升
０﹒１％至２４００﹒２２元，現時報２３９９﹒２７元。有調查料鉑金與鈀金或因車業復甦而
走上。（ｊｃ）

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