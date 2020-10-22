《新股掛牌》第一服務首掛開報２元，較招股價低近１７％

《經濟通通訊社２２日專訊》第一服務（０２１０７）今日首掛，開報２元，較招股價

２﹒４元低１６﹒６７％，以每手２５００股計，不計手續費，每手蝕１０００元。

該股公開發售獲超額認購６５﹒６９倍，一手中籤率１０％。（ｅｄ）

