《華爾街內望》紓困方案磋商仍未達協議，美股道指跌９７點

《經濟通通訊社２２日專訊》市場擔心新一輪紓困方案的磋商仍未達成協議，美股周三

（２１日）在交投震盪中收低。

道指跌９７點或０﹒３５％，報２８２１０點。標指跌７點或０﹒２２％，報３４３５點。

納指跌３１點或０﹒２８％，報１１４８４點。

白宮幕僚長梅多斯表示，白宮和國會在紓困方案的部分問題存在分歧，但總統特朗普仍致力

於達成協議。

眾議院議長佩洛西與財長努欽會談前表示，即使參議院共和黨人反對，但仍有機會就紓困方

案達成協議，不過她承認方案可能大選後才能通過。及後其發言人表示，討論讓方案更接近能夠

開始起草立法。

市場亦在關注即將到來的美國大選，特朗普和民主黨候選人拜登將於當地今日晚上進行第二

場辯論。

據路孚特數據顯示，已經公布第三季業績的８４間標指成份股公司當中，８５﹒７％的盈利

超預期。

板塊方面，能源股跌幅最大，通訊服務股漲幅最大。

個股方面，即時通訊軟件Ｓｎａｐｃｈａｔ母公司Ｓｎａｐ飆升２８％，其季度用戶增長和

營收均超預期。Ｆａｃｅｂｏｏｋ受提振漲４％，Ｔｗｉｔｔｅｒ（推特）攀升８％，

Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ亦漲近９％。

Ｎｅｔｆｌｉｘ跌近７％，其第三季付費用戶增幅未達預期。電動車製造商特斯拉第三季營

收超預期，汽車交付量創紀錄，盤後漲４％。

指標十年期國債收益率升２個基點至０﹒８１３％，稍早曾觸及年中以來最高

０﹒８３６％。（ａｌ）

