《華爾街內望》紓困方案磋商仍未達協議，美股道指跌９７點

《經濟通通訊社２２日專訊》市場擔心新一輪紓困方案的磋商仍未達成協議，美股周三
（２１日）在交投震盪中收低。
道指跌９７點或０﹒３５％，報２８２１０點。標指跌７點或０﹒２２％，報３４３５點。
納指跌３１點或０﹒２８％，報１１４８４點。
白宮幕僚長梅多斯表示，白宮和國會在紓困方案的部分問題存在分歧，但總統特朗普仍致力
於達成協議。
眾議院議長佩洛西與財長努欽會談前表示，即使參議院共和黨人反對，但仍有機會就紓困方
案達成協議，不過她承認方案可能大選後才能通過。及後其發言人表示，討論讓方案更接近能夠
開始起草立法。
市場亦在關注即將到來的美國大選，特朗普和民主黨候選人拜登將於當地今日晚上進行第二
場辯論。
據路孚特數據顯示，已經公布第三季業績的８４間標指成份股公司當中，８５﹒７％的盈利
超預期。
板塊方面，能源股跌幅最大，通訊服務股漲幅最大。
個股方面，即時通訊軟件Ｓｎａｐｃｈａｔ母公司Ｓｎａｐ飆升２８％，其季度用戶增長和
營收均超預期。Ｆａｃｅｂｏｏｋ受提振漲４％，Ｔｗｉｔｔｅｒ（推特）攀升８％，
Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ亦漲近９％。
Ｎｅｔｆｌｉｘ跌近７％，其第三季付費用戶增幅未達預期。電動車製造商特斯拉第三季營
收超預期，汽車交付量創紀錄，盤後漲４％。
指標十年期國債收益率升２個基點至０﹒８１３％，稍早曾觸及年中以來最高
０﹒８３６％。（ａｌ）
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