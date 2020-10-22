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即市新聞

22/10/2020 11:04

《出旗制勝－麥穎儀》美團是周三十大好倉流出，淡倉流入股份之一

　　《出旗制勝》恆指連升４日，周三（２１日）高開１２６點，早段最多曾升３３３點至
２４９０３點見全日高位，之後升勢顯著放緩，回落至２４８００點附近位置窄幅整固橫行，收
市報２４７５４點，全日升１８５點，升穿１００天線，大市成交金額１０１８億。
　　美團（０３６９０）急追落後，周三可以跑贏一眾新經濟股，全日升超過３％。港股通資金
連續２日流出美團之後，周三重新錄得淨流入。有大行看好美團第三季度業績，重新目標價看至
３００元以上，投資者如看好，或可留意美團購２６２５３，行使價３２２﹒２元，實際槓桿５
﹒１倍，引伸波幅６１﹒１％，換股比率１００兌１，２０２１年０２月１９日到期。
　　另外，留意到美團周三成交額未見起色，較上日更要少８％，而輪場資金部署上看，美團是
周三十大好倉流出，淡倉流入的股份之一。投資者如看淡，或可留意美團沽２６２５７，行使價
２３９﹒８元，實際槓桿４﹒３倍，引伸波幅５２﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年２
月１９日到期。
　　三大電訊股昨日強勢，中移動（００９４１）中國聯通（００７６２）及中電信
（００７２８）分別３﹒９％１１﹒１％及９﹒２％。據報，三間電訊商均獲開展物聯網等領域
ｅＳＩＭ技術應用服務，消息或提振股價向好。另外，中移動於本周二（２０日）公布的業績第
三季淨利潤亦錄得正增長。中移動股價昨日升穿２０天線，見５天高位，成交急增，為周二的３
﹒６倍。投資者如看好，或可留意中移購１１１８６，行使價５８﹒９３元，實際槓桿１０倍
，引伸波幅３０﹒２％，換股比率１０兌１，２０２１年０３月０８日到期。
　　不過，同時有大行指隨著５Ｇ發展及其覆蓋範圍更大，相關網絡成本較高，或令電訊公司成
本上升。投資者如看淡，或可留意中移沽２８３７２，行使價４５元，實際槓桿７﹒３倍，引伸
波幅２８﹒９％，換股比率１０兌１，２０２１年０４月２９日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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