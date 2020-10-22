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22/10/2020 07:50

《匯市走勢》市場關注經濟刺激方案磋商，美元觸及七周低

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統特朗普和眾議院議長佩洛西的講話提振達成大規模財
政刺激方案的希望，促使部分交易商擴大對高風險貨幣的押注，美元周三（２２日）觸及七周最
低。
　　美元指數跌０﹒４７％，報９２﹒６０５，創上月初以來最低。美元兌日圓跌至四周低，創
自８月底以來的最大單日漲幅。新西蘭元兌美元漲１﹒３２％，澳元兌美元漲１﹒１１％。
　　英鎊兌美元急升至六周高，英國歐盟事務顧問弗羅斯特表示，將於今日下午恢復與歐盟的磋
商。
　　白宮和民主黨接近就新救助方案達成協議，美國總統特朗普亦表示即使共和黨反對，仍願意
接受大規模的救助方案。
　　眾議院議長佩洛西表示，即使遭參議院共和黨人抵制，對就新一輪援助方案達成協議持樂觀
態度，不過可能要在大選後才能通過。
　　聯儲局理事布雷納德表示，即使美國經濟從疫情造成的衝擊復甦，但復甦不平衡，存在不確
定性，需要持續的支持，以確保復甦的廣度和持續性。（ａｌ）
　
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