《國金與投資－曾廣標》航空業的「生門」

《國金與投資》在周初已熱傳的消息成真，國泰航空（００２９３）周三（２１日）宣布業

務重整計劃，包括裁員數千人，即時結束旗下國泰港龍的營運，剩下來的員工要簽署減薪減福利

的新合約等。國泰管理層今次的做法，受到個別議員的批評，而特區政府早前注資之後不想再介

入，也成為抨擊對象。



＊市場涼薄 炒人股價反彈＊



然而，股市的反應即時卻是正面的，周初已見國泰股票有補倉活動，而周三更一度反彈上６

元，收市雖未能守穩，但仍升了２％，反映出投資者基本上是支持今次重組。我們可以責罵市場

涼薄，但投資股票要看前景，此時此刻，航空公司若得不到政府的持續大幅補貼，減少開支是唯

一的辦法，而由於業務萎縮，大幅度削減人手是無可奈何的抉擇。然而，股價的短期造好是否只

是「死貓彈」呢？至少不宜過分樂觀。



＊重整後也只能減少虧損＊



６月，國泰透過股東供股和政府注資，得到３９０億元「新水」，然而，每月多達１５至

２０億元的現金流失，及業務至今毫無起色，政府也難以再大規模注資，否則無法向納稅人交待

，因此，管理層也只好選擇及早節流，否則公司有可能墮入破產的險地。



管理層估計在今輪重整後，國泰每月的開支可以節省５億元，即全年的開支可以減少６０億

元，而在上半年國泰的虧損接近１００億元，意味著國泰在可見的將來仍未能止血，但卻希望能

換取時間，待環球疫情最終受控，空運景氣得以恢復。



＊旅遊相關行業 恐裁員陸續來＊



全球的航空業正處於前所未見的危機，在世紀疫症下，各國封關封城，空中客運人數大幅減

少，而就算是貨運也受到影響。近期，歐美疫情又見加劇，空運短期內難言復甦，各國的航空公

司紛紛準備進一步裁員，國泰只是航空業裁員潮中的一員吧。



事實上，國泰已不算急進，早前是用自然流失的方法來減少職位，因此，今次裁減８０００

多個職位，實際只影響５０００多個員工，然而，由於絕大部分是屬於本地員工，社會的情緒自

然不會與股市的情緒看齊，人們擔心，接近年尾，政府的「保就業」計劃就快完結，到時，涉旅

遊業恐將有更多裁員。



＊旅遊氣泡 港星要率先落實＊



香港與新加坡都是彈丸之地，沒有內部航線，在各地的強制檢疫令下，旅客的流量跌至谷底

，航空業生存條件很差，早前，新航已大規模裁員，可以說「雙城」都是逼不得已。政府的其中

一個責任是爭取恢復旅遊往來，而香港和新加坡最先達成原則性協議，也是必然的，皆因雙方都

很需要恢復通航振興旅遊業。



新加坡政府一向很有效率，希望今次與香港的協議，也能及早落實吧。之後，區內其他疫情

基本受控的國家，也可加入類似的旅遊氣泡計劃，互惠互利。



＊與內地大城市健康碼 及早實現＊



香港理論上較新加坡稍佔優勝，因為有中國內地這個龐大的市場，然而，與內地的通關實質

上未恢復，主要做內地航線的港龍早已沒有甚麼生意，它關門後航線劃分給國泰和同系的香港快

運，暫時也只是例行工事，無實質好處。



林鄭特首稍後將到內地與各部委商討惠港政策，她說可望在１１月中旬啟動健康碼，但願不

只是與廣東的有限度通關，而是可以與其他外省大城市達成旅遊氣泡協定，使航空業也受惠。



＊期待安全及有效的疫苗＊



國際航空業界組織有專家認為，要到２０２４年才可恢復２０１９年的水平，即是說還有幾

年要挨，不過，全球等待的是安全和有效的疫苗正式通過和面世，因此，較樂觀而言，明年年底

應該已有一定比例的人士接種，可逐步恢復空運商旅往來了。至於到時會否出現報復性消費多搭

飛機去旅遊，使航空公司恢復賺錢及招聘回舊員工，則還要視乎疫苗是否管用，接種了便不怕受

感染？《資深評論員 曾廣標》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

