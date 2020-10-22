《缸邊隨筆－石鏡泉》１１月３日

《缸邊隨筆》今年１１月３日，是美國總統選舉日，一般估在１１月４日就可以知花落誰家

。但筆者認為未必，可以拖拉至１２月８日，才可知誰勝出，原因，投票方式有異。



傳統的投票方式是投票人到票站投票，投票人帶備證件，票站工作人員查核後發選票，投票

時間完結便點票，可以用機器點票，雖然之前曾出現機器故障，延遲上報選舉結果，但一般言，

兩三日後便定妥。



但今年因疫情關係，有不少投票人選擇郵寄投票，問題就來了，這些郵寄選票是：



（１）可以在１１月３日才寄到點票機構，在今年４月，一個選舉中威斯康辛州法庭判令遲

到的７﹒９萬張被判有效，要點算。



（２）共和黨選民傾向現身投票，但民主黨選民傾向郵寄投票。



（３）《華盛頓郵報》（Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ Ｐｏｓｔ）早前報道，今年有８４％的選

民（約１﹒９８億人）可以選擇郵寄選票。這個郵寄選票量大增，或可以賓夕凡尼亞州作為個代

表。２０１６年，有８﹒４萬張郵遞選票，但估計在２０２０年則會有１５０萬張郵遞選票。



（４）對這些郵遞選票有些州是容許在１１月３日選舉日前作核實，但有些州就不准。



（５）點票中心收到這些郵寄選票後要：



（ａ）核對選票上的簽名與選民登記冊上的簽名。不要以為這是個簡易事，你自己的簽名是

否每次均如一？有些年老選民，手震震，簽名怎核對了？



（ｂ）以前都出現過對郵遞選票作假的投訴，估計今年會更多。



結果？肯定不可以在１１月４日便知道選舉結果，除非美國選民轉心意，現身去票站投票。



據美國１８８７年的Ｅｌｅｃｔｏｒａｌ ＣｏｕｎｔＡｃｔ，在選舉後，要在選舉日的

４１天內（今次是１２月１４日），敲定５３８位總統選舉團人選，為方便工作，今年在１２月

８日後，如果選舉團名單有爭拗時，國會是可以決定爭拗者中，誰可作為選舉團人選。



不過，在Ｂｕｓｈｖｓ Ｇｏｒｅ一案中，美國高等法院又判了，是可以收回有問題選舉團

人選的權力。這即是謂，就算在１２月８日後，選舉團人選仍可有變動，而就算在１２月１４日

由選舉團人選出新總統後，仍可以有反覆。



以上只是個粗疏的阻住美總統於１１月４日誕生的一些事件，還有其他的，也就不提了，反

正美國法例不簡單，唔打到嚟無謂理。



＊美總統選舉結果或延至１２月＊



唯一可以解決這個１１月４日，美總統可順利誕生的途徑是：美國選民轉了心意，親身去投

票，而投票結果是一面倒，一是特朗普勝出，一是拜登勝出，如果不是的話，金融市場在這個等

待期間，可以有很多想法。



筆者今天提出這點，是希望投資者要認識１１月３日、１１月４日，不一定是塵埃落定日，

以為不明朗就過去。投資者可能要準備美總統選舉不明朗的日子，可能要延至１２月８日或更後

，期間尚要預備雙方各不認輸的反應。



好了，美國總統在１２月１４日或之前被選出來了，在１月就職，會碰上的第一個棘手問題

是甚麼？



美國人無力交租，如無政府協助，會有不少美國人要瞓街，何故？



今時美國有４０００萬失業者，不少人是交不起租，但業主又不能趕他們走，因為美國衛生

局在今年９月４日，引用了美公共衛生條例中的３６１章，基於疫情關係，業主不能趕走不交租

租戶，美國衛生局這個指令是由９月４日至１２月３１日生效，如這個指令不被延長，又或美國

的紓貧方案不及時到位，估計會有８００萬人要被清空，因為他們的欠租達３２０億美元。



就算美救濟方案能短期內推出，但一些欠租已三個月（９月至１２月）的窮人，會將救濟金

拿去交租？欠租三個月，怕會有７０００美元或更多吧，對不少美國窮人言，這不是個小數目。



對一些業主言，無租金收入，可以是無力繳付樓按，銀行又將如何？



當大街叫苦，華爾街怕難獨富。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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