《凱文隨筆－凱文》西方國家疫情何時了

《凱文隨筆－凱文》美國、巴西、印度目前不幸地分別成為新冠病毒死亡人數最多的三個國

家，分別約２２萬、１５萬及１１萬；按去年的經濟總量計算，這三個國家都位居全球十大，美

國第一，印度第五，巴西第九，經濟實力是絕對強勁，但在處理嚴重的醫療衛生事故卻顯得乏力

，那反映了當家者無德無能，就像一個紈褲子弟在敗壞前人傳下的豐碩家業。



這三個國家都有一個共同點，就是貧富懸殊嚴重；以洛杉磯（僅次紐約市的大都會）為例，

人口僅１０００萬左右，但據他們的社福機構最保守的估計，露宿者多達６萬人，有擅長渲染的

媒體報道１０多萬人，總之滿街都是流浪漢；巴西更厲害，東南部的里約市（也是巴西第二大城

的首府）人口６３０萬，就有８００個貧民窟，住了１３０萬人，佔市人口的２１％）；換言之

，到該市旅遊體驗生活是不必探查貧民窟所在，幾乎就是無處不在，貧民區也與富人區雜居在一

起；印度就更不必多說了，很多博客在互聯網上分享他們最新的旅遊視頻，都捕捉了貧窮地區婦

人手抱嬰兒向遊客討錢買奶粉的畫面。



再對照一下特朗普感染新冠病毒後情況，他入院三天即出院（即便他不是總統，情況應該一

樣），神氣活現！巴西那位總統也曾確診，他是特朗普的粉絲，疫情之初也跟著偶像喊，那只是

「小流感」，權衡了經濟與人命的「政治價值」後，他選擇了前者；印度總理莫迪也是特朗普的

粉絲，今年２月為特朗普訪問印度（整個行程僅３６小時），舉辦了一場１０萬人的盛大歡迎會

，令老先生動容；印度的確診人數直逼美國，可幸是死亡人數只有美國的一半，也許是先天抵抗

力的優勢吧。印度政府過去幾個月不是忙於處理疫情，而是斥巨資向美國、法國、俄羅斯等購買

先進軍火來應對中印邊境的衝突（也許是特朗普與莫迪之間的默契吧）。這三位豪傑都是人民選

出來的領袖，人民的選票是「我心向明月」，奈何「明月照溝渠」；又有人要說，他們幹得不好

，下次就不選他；說這種話的人是未曾洞悉政治遊戲的真諦，看看日本，政治權勢由甲級戰犯的

祖父輩，延續到當了十幾年首相的孫兒一代；再看一些前蘇聯加盟共和國的經典例子，解體前後

還不是同一群人，只是戲碼改了而已，其他國家何嘗不是。



日本某著名總研（智庫）的首席經濟學家剛發表了其每月一度的個人意見經濟分析報告，他

對日本、德國、法國、意大利，及西班牙等國的ＧＤＰ進行了詳細的估算；結論是，若果這些國

家在疫情稍微緩和後，繼續維持「最嚴苛的措施」一段日子，經濟損失會多增幾個百分點，但毋

須等待疫苗的出爐，就可杜絕了新冠病毒；這位一向政治立場鮮明的分析員（他多次出任幾位日

本首相的經濟顧問）今次調整了口吻，竟然鄙視英美政客的做法，故不屑去對這兩個民主大國的

ＧＤＰ作分析；他只寄望其他的國家，能在當下更果斷地去應對疫情，雖然絕口不提他一向不屑

的中國，但無疑就是對中國成功處理疫情的間接背書，不愧是覬覦諾貝爾經濟學獎的材料，很多

一直隨西方樂曲起舞唱衰中國的分析員，在經歷了貿易戰、科技戰、綁架及瘋狂制裁後，迄今仍

堅持他們的「不朽信仰」，配不上當一個明智的分析員；前陣子這些人在習近平要求全國節約不

要浪費食物後，就唸起中國水災導致缺糧的咒語，殊不知「夏糧」早已豐收，而「秋糧」也正迎

來收穫高峰期；拾人牙慧的分析員只要搜一搜國際糧食組識公開的數據，便知道中國的糧食儲存

量很多年來，都是高於世界安全線標準，而排在安全線下的國家也不少，如果中國出現糧荒，恐

怕要擔心的是整個地球村人類餬口的問題。



有一些移了民的人，不學無術就隨口批判民主以外的體制，也「可憐」這些體制下的人民；

然而，冠狀小病毒目前卻映照出另一幅畫面，我們看到的是「更可憐，更無助的一羣」。如果看

不到這畫面也不是壞事，當一頭快樂的小豬，挺好！



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