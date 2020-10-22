《港元匯率》港匯持續走強，金管局再向市場注資５４﹒２５億港元

《經濟通通訊社２２日專訊》港匯持續走強，並觸及７﹒７５強方兌換保證，金管局承接美

元沽盤，再向市場注入５４﹒２５億港元。香港銀行體系總結餘將於周五（２３日）增加至３７

２８﹒５５億港元。

港元匯價最新報７﹒７４９９兌１美元。（ｐｌ）

