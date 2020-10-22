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22/10/2020 13:19

【賭業復甦？】濠賭股反彈，何啟俊：宜趁高沽出行業前景仍不明朗

　　《經濟通通訊社記者劉孝言２２日報道》金沙中國（０１９２８）公布季度業績，雖然第三
季盈轉虧損５﹒６２億美元，但管理屠指，十一黃金周期間高端中場分部的業務量回升幅度最大
，預期隨訪客增加中場市場將會復甦，金沙股價半日升４﹒８４％，報２９﹒２５元升破廿天平
均線，為表現最佳藍籌；其他賭股全面抽高，其中永利澳門（０１１２８）報１１﹒９元急升升
６﹒０６％。
　　金沙中國主席兼行政總裁Ｓｈｅｌｄｏｎ　Ｇ﹒　Ａｄｅｌｓｏｎ在報告指出，於澳門季度
經營虧損較第二季按季減少，然而，第三季業績不能代表目前的業務軌跡，原因為中國各省僅於
九月底才開始恢復辦理簽證，十一黃金周期間澳門業務不同分部有實質復甦，重要的是，高端中
場分部的業務量回升幅度最大，故預期隨着訪客增加，中場市場將會復甦。
　　濠賭股今日早市逆市上揚，多間大行指濠賭收有回升跡象，那麼濠賭股目前是否值博呢？
　　千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，即使濠賭股全面上揚，仍然對該板
塊前景保持懷疑態度。他指出，雖然中國各省市場開始恢復辦理簽證，令市場期待澳門訪客量回
升，但由於入境檢疫程序繁複費時，加上國內有眾多旅遊景點與澳門競爭，相信澳門訪客量不會
明顯上升。再者，內地早前擬修改賭博犯罪規定，加大處罰力度，亦反映了當局決心防止澳門成
為資金外流缺口，澳門賭業前景仍不明朗。他認為，如有投資者手持相關股票，可於現時反彈期
間沽售套現，並將資金轉移向內需股。

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