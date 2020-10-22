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22/10/2020 09:10

《專家之言－黃德几》蒙牛行業具優勢，受惠消費回暖

　　《專家之言》內地新冠肺炎疫情受控，消費信心見回穩，加上中央提出在十四五有關經濟「
雙循環」，預期更多補貼政策和刺激政策，預期內地消費正穩步復甦。蒙牛乳業（０２３１９）
在行業具領先優勢，以產品劃分，今年上半年液態奶的收入按年下跌１﹒６％至３２５﹒６５億
元（人民幣，下同），佔集團總收入的８６﹒８％；其中超高溫消毒法（Ｕｌｔｒａ－ｈｅａｔ
　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ，簡稱ＵＨＴ）的重點產品包括特侖蘇、蒙牛純牛奶等，具有一定知名度


＊加大促銷力度，次季業績改善＊
　
　　受到新冠肺炎疫情影響，蒙牛在今年第一季的銷售亦受到拖累。今年上半年，集團的收入３
７５﹒３４億元，按年下跌５﹒８％，純利倒退４１﹒７％至１２﹒１２億元，主要由於在今年
第一季度投入額外疫情防控費用、盡快降低渠道庫存而投入了額外營銷費用，以及集團向社會捐
贈現金和乳製品。期內，整體毛利率按年輕微下跌０﹒１個百分點，至３９％。於今年６月底，
集團在全國共設有生產基地４０個，並分別於澳洲、新西蘭及印尼設有生產基地１個，年產能合
共為９７５萬噸。
　　不過，隨著疫情受控，加上集團在疫情期間加大促銷力度，通過電商、Ｏ２Ｏ到家等業務，
以及與生鮮新零售平台開展密切合作等，集團在第二季度的業績見改善。今年第二季度，集團可
比業務的收入１９７﹒６５億元，按年增加１９﹒２％，純利升８６﹒２％至１２﹒８５元。集
團繼續優化產品組合，集中發展高增長潛力品類，例如高端純牛奶、低溫酸奶和低溫乳飲料等，
長遠有助未來盈利增長。

＊３７元以下吸納，中線上望４４元＊
　
　　集團去年底集團收購的Ｂｅｌｌａｍｙ’ｓ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（貝拉
米），以落實海外戰略佈局，推動嬰幼兒奶粉和嬰兒食品類別的進一步升級，推出有機奶粉、羊
奶粉、Ａ２奶等，該業務具有增長潛力，利潤率有所提升。同時，貝拉米在今年上半年獲得中文
標籤的嬰幼兒配方奶粉註冊許可，首個中文標籤的貝拉米有機菁躍嬰幼兒配方奶粉系列，已在今
年８月下旬在中國線下渠道上市。
　　走勢上，目前處於上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線
，ＭＡＣＤ牛差距擴闊，惟處於保歷加通道料有較大阻力，宜候低３７元（港元，下同）以下吸
納，中線上望４４元，不跌穿３４﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆
者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

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