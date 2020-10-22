《專家之言－黃德几》蒙牛行業具優勢，受惠消費回暖

《專家之言》內地新冠肺炎疫情受控，消費信心見回穩，加上中央提出在十四五有關經濟「

雙循環」，預期更多補貼政策和刺激政策，預期內地消費正穩步復甦。蒙牛乳業（０２３１９）

在行業具領先優勢，以產品劃分，今年上半年液態奶的收入按年下跌１﹒６％至３２５﹒６５億

元（人民幣，下同），佔集團總收入的８６﹒８％；其中超高溫消毒法（Ｕｌｔｒａ－ｈｅａｔ

ｔｒｅａｔｍｅｎｔ，簡稱ＵＨＴ）的重點產品包括特侖蘇、蒙牛純牛奶等，具有一定知名度

。



＊加大促銷力度，次季業績改善＊



受到新冠肺炎疫情影響，蒙牛在今年第一季的銷售亦受到拖累。今年上半年，集團的收入３

７５﹒３４億元，按年下跌５﹒８％，純利倒退４１﹒７％至１２﹒１２億元，主要由於在今年

第一季度投入額外疫情防控費用、盡快降低渠道庫存而投入了額外營銷費用，以及集團向社會捐

贈現金和乳製品。期內，整體毛利率按年輕微下跌０﹒１個百分點，至３９％。於今年６月底，

集團在全國共設有生產基地４０個，並分別於澳洲、新西蘭及印尼設有生產基地１個，年產能合

共為９７５萬噸。

不過，隨著疫情受控，加上集團在疫情期間加大促銷力度，通過電商、Ｏ２Ｏ到家等業務，

以及與生鮮新零售平台開展密切合作等，集團在第二季度的業績見改善。今年第二季度，集團可

比業務的收入１９７﹒６５億元，按年增加１９﹒２％，純利升８６﹒２％至１２﹒８５元。集

團繼續優化產品組合，集中發展高增長潛力品類，例如高端純牛奶、低溫酸奶和低溫乳飲料等，

長遠有助未來盈利增長。



＊３７元以下吸納，中線上望４４元＊



集團去年底集團收購的Ｂｅｌｌａｍｙ’ｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ（貝拉

米），以落實海外戰略佈局，推動嬰幼兒奶粉和嬰兒食品類別的進一步升級，推出有機奶粉、羊

奶粉、Ａ２奶等，該業務具有增長潛力，利潤率有所提升。同時，貝拉米在今年上半年獲得中文

標籤的嬰幼兒配方奶粉註冊許可，首個中文標籤的貝拉米有機菁躍嬰幼兒配方奶粉系列，已在今

年８月下旬在中國線下渠道上市。

走勢上，目前處於上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線

，ＭＡＣＤ牛差距擴闊，惟處於保歷加通道料有較大阻力，宜候低３７元（港元，下同）以下吸

納，中線上望４４元，不跌穿３４﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆

者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

