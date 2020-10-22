港股低開５８點報２４６９６點，國指跌４３點，科指升６點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股輕微低收，市場關注美國財政刺激方案能否達成協定

，亞洲股市普遍回吐，日經跌１３１點，首爾指數跌２０點，港股方面則低開５８點。金沙（０

１８２７）季度盈轉虧蝕５﹒６億美元，金沙今早逆市高開０﹒９％，而銀娛（０００２７）高

開１﹒６３％，為開市表現最佳藍籌；中聯通（００７６２）首季純利升逾一成，但獲利盤湧現

，股價低開近３％，為開市表現最差藍籌。恆生指數開報２４６９６，跌５８點或跌０﹒２３％

，主板成交２１﹒１４億元。國企指數報１００３４，跌４３點或跌０﹒４３％。恆生科技指數

報７６２４，升６點或升０﹒０８％。

即月期指新報２４６０８，跌３２點，低水８８點。即月國指期貨報１００１１，跌９點，

低水２４點。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒４８％，報３０﹒９元；香港交易所（００３８８

）跌０﹒０５％，報３７１﹒２元；騰訊控股（００７００）跌０﹒０９％，報５６６元；

中國移動（００９４１）跌１﹒１６％，報５１﹒３元；友邦保險（０１２９９）升０﹒７７％

，報７８﹒３元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國聯通（００７６２） ５﹒８４元 跌２﹒６７％

創科實業（００６６９） １０５﹒４０元 跌１﹒８６％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒５０元 跌１﹒５７％

萬洲國際（００２８８） ６﹒１９元 跌１﹒４３％

舜宇光學（０２３８２） １２８﹒２０元 跌１﹒３８％

中國移動（００９４１） ５１﹒３０元 跌１﹒１６％

九倉置業（０１９９７） ３１﹒１０元 跌１﹒１１％

中海油 （００８８３） ７﹒２７元 跌１﹒０９％

中國人壽（０２６２８） １８﹒３０元 跌０﹒９７％

恆生銀行（０００１１） １１３﹒７０元 跌０﹒９６％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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平安好醫生 （０１８３３） １０６﹒５０元 升３﹒５０％

阿里健康 （００２４１） ２０﹒９０元 升２﹒２０％

華虹半導體 （０１３４７） ２８﹒７０元 升１﹒４１％

眾安在線 （０６０６０） ４０﹒５５元 升１﹒２５％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８６﹒２０元 升１﹒１７％

微盟集團 （０２０１３） １０﹒６０元 升０﹒５７％

閱文集團 （００７７２） ６６﹒８５元 升０﹒３８％

同程藝龍 （００７８０） １４﹒１８元 升０﹒２８％

金山軟件 （０３８８８） ３９﹒１０元 升０﹒２６％

比亞迪電子 （００２８５） ４０﹒３０元 升０﹒１２％

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（ｕｌ）

