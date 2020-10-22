《盤後部署》ｉＢｏｎｄ發售螞蟻招股在即，港股投資熱情被蓋過

《經濟通通訊社２２日專訊》美國眾議院議長佩洛西與財長姆努欽繼續就財政刺激方案談判

，有傳雙方就財政刺激方案的意向接近達成，惟需要在大選之後才交由國會表決，隔晚美股三大

指數輕微下跌。港股連升四日累漲近６００點後，今早低開５８點報２４６９６點，多個板塊下

挫，中資電訊和內需股跌幅較明顯，重磅股騰訊（００７００）下滑，加上滬深兩市再跌，恆指

跌幅擴大至１９７點低見２４５５６點。由於內銀股和濠賭表現較佳，午後Ａ股一度倒升，恆指

亦調頭向上，最多升過６２點報２４８１７點，最終收升３１點或０﹒１３％，報２４７８６點

，反覆之下力保百天線（２４７１４點），主板成交１０７１﹒８２億元減少逾２％。國指收報

１００８５點，升７點或０﹒０７％。恆生科技指數報７６２０，升２點或升０﹒０３％。

Ａ股兩市反覆低收，上證綜指收報３３１２點，跌１２點或０﹒３８％；深證成指收報１３

３９６點，跌７１點或０﹒５３％。兩市總成交６６３６﹒９３億人幣跌６﹒０３％。



＊儲局褐皮書稱經濟輕度增長，蘋果或將供應鏈遷回美國＊



美國聯儲局公布俗稱褐皮書的地區經濟報告，表示近期經濟有輕度至溫和增長，惟復甦尚未

加速，大部分地區的就業情況保持低增長，前景未明朗。

聯儲局轄下１２個地區銀行，在９月至１０月初訪問商界，指出大部分地區認為經濟樂觀或

稍為正面，消費物價保持輕微上揚，食品與汽車價格有較明顯的升幅，消費者整體購買意願升溫

。報告發現復甦朝著不同方向進行，製造業、住房市場和銀行業穩定增長，而商業房地產和整體

消費者支出仍然疲軟。

據外媒報道，最近蘋果公司披露今年第二及第三季度財報資料，正透過稅收問題向美國財政

部、國會和白宮等機構進行遊說，要求減免半導體生產稅收，以支援在當地製造晶片，暗示該公

司有意將供應鏈遷回至當地。

現時蘋果公司主要在美國加州庫比蒂諾總部研發自家晶片，生產工序則外包到台灣半導體製

造公司台積電生產，其餘產品零件組則在中國內地製造。而早於今年５月，台積電宣布計劃在美

國亞利桑那州，開設５納米晶片製造廠，同時遊說當地機構提供租稅優惠。



＊螞蟻招股撞正ｉＢｏｎｄ發售；資金水緊波幅收窄＊



阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團終於有清晰上市時間表，確立公開發行Ａ、Ｈ股各１

６﹒７億股，據報香港部分將於下周二（２７日）招股，暫定１１月６日同步掛牌，集資規模料

合共高達３５０億美元；同時ｉＢｏｎｄ明日正式發售，集資金額至少１００億港元，近期多間

銀行已陸續上調短存息口，今日一個月Ｈｉｂｏｒ連升第五日，反映資金開始「水緊」，投資者

對二手市場買賣港股的熱情，可能被新股新債蓋過。

技術上看，港股今日的陽燭為錘頭形態，屬利好跡象，唯港股波幅只得２６０點，訊號未算

明確。若然本月尾的中共第１９屆五中全會無大驚喜，美國白宮亦無因總統大選臨近再對華出手

，未來一至兩周時間，恆指單日維持窄幅波動，整體料在２４０００點至２５５００點上落。（

ｎｓ）

