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22/10/2020 09:05

【英國脫歐】傳歐盟望最快今重啟貿易磋商，或下月中前達成協議

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據路透社引述歐盟外交消息人士指，歐盟首席談判代表巴尼耶
預計最快今日前往倫敦，與英國恢復全面貿易磋商，目標是下月中前達成協議，而兩人原定僅以
通話討論協議。
　　英國首相約翰遜辦公室發言人表示，英國歐盟事務顧問弗羅斯特與歐巴尼耶進行了通話，並
對巴尼爾表示協議仍有望達成的言論表示歡迎。（ａｌ）

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