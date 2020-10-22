《台股攻略－馮偉明》台股走勢反覆，華邦電表現突出

《台股攻略》台股今日（２２日）走勢反覆，在台積電、聯電及華邦電等電子權值股支撐下

，升３９﹒７８點，收在最高位１２９１７﹒０３點，成交金額約新台幣１７００億元。

權值股中，蘋概三王中只有台積電尾市收高，而鴻海及大立光則靠穩。台塑四寶中南亞表現

最強勁，股價由跌轉升，台化及台塑等亦有約１％升幅。高價股走勢較疲軟，祥碩、譜瑞─ＫＹ

沽壓沉重，跌幅超過３％，矽力─ＫＹ及信驊亦小跌近１％，只有緯穎持續反彈，收新台幣

７５８元。另一方面，聯電公布擬以６０００萬美元與美國司法部達成協商，罰金遠低於市場預

期，刺激買盤入市，收盤價站上新台幣３３元，創超過１６年新高。華邦電則因市場傳出切入

ｉＰｈｏｎｅ新機ＯＬＥＤ面板外掛ＮＯＲ Ｆｌａｓｈ晶片，同時亦因競爭對手今年已無產能

供應，華邦電成為獨家供應商，今日股價開高收高，升至新台幣１５﹒８５元，創下七個月來新

高。

新台幣近日雖維持強勢，不過台股爭持局面仍未能打破，加上美國總統大選臨近，以及疫情

影響，台股持續在１２５００至１３０００點之間徘徊，預計在美國總統大選結果尚未出爐前，

台股未能脫離區間。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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