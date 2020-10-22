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即市新聞

22/10/2020 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》好友須阻止跌幅擴大

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、金
融業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
工商銀行（０１３９８）、藥明生物（００２２６９）與中國太保（０２６０１），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選石藥集團（０１０９３）、粵海投資（００２７０）與翰森製藥
（０３６９２）。
　　港股略為低開，與筆者開市前於「梁業豪港股影音分析」內所預測的相同。恆指期貨承接昨
午（２１日）向淡的走勢，小時圖保歷加通道中軸支持正受嚴峻考驗。估計價位會於高位反覆上
落一段時間，有機會跌回更低的水平進行整固。開市後，紅籌股的表現相對略差，藍籌股與科技
股則有較大的支持力。好友必須於現水平阻止跌幅擴大，讓港股繼續進行正常調整，為於明天（
２３日）收市前再度進攻作好準備。本欄審慎看好大市的短期表現，惟料升幅不會大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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