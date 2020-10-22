《談國論企－黎偉成》油氣電９月份續增產挺經濟

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣和電力等能源企業的產量，於２０２０年９月份

同比穩快增長，而油氣進口更保持快速增長，顯示新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情防控達效使

復工復產復商復市，促內需逐步轉殷，使國內生產總值連續兩季增長和初步確認經濟納入復甦軌

道。中國更由自力更生提升至自主創新的新階段，挺經濟穩中有進發展。



＊油價低增產量進口加工天然氣亦增＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２０年９月份能源生產情況》的資料，規模以上能源工

業生產中的四個大項的生產和進口情況，續有不同程度改善：

惹人注目的，當然是（一）原油的生產與進口穩快增長，其中（Ｉ）原油的生產於２０２０

年９月份達１６１０萬噸的同比增長２﹒４％，較８月份１６６５萬噸所增的２﹒３％高０﹒１

個百分點，當然遠高於７月份１６４６萬噸的０﹒６％升幅，此使２０２０年１－９月份累計產

量１﹒４６億噸的同比增長１﹒７％，相對於１－８月份１﹒３億噸所增的１﹒５％高０﹒２個

百分點。

原油生產於三季度保持相對穩快增長，情況比二季度的穩定上升的情況有進一步的改善，乃

因（ｉ）中國自３月起就控疫取得預期良性成效的復工復產復商復市，促國內生產總值ＧＤＰ於

三季度增４﹒９％，較加上二季度增３﹒２％，為連續兩個季度的上升，同逐季環比的升幅有所

擴大，顯經濟在技術上納入復甦軌道，和扭轉上半年４５﹒６６１４萬億元減少１﹒６％之況，

更相對於以美國為主的世界主要國家的經濟發展和表現為優勝。

尤其是（ｉｉ）油價還是較為便宜之際增產，顯中國對原油需求甚殷：布蘭特原油現貨離岸

價格於２０２０年９月３０日每桶４０﹒３美元，較８月２８日的４５﹒２２美元環比回落

１０﹒９％，相對於２０１９年９月３０日每桶價６０﹒９９美元，同比回落２０﹒０６美元或

３３﹒９％。

油企價低，促（ＩＩ）進口原油保持快增：於２０２０年９月份所進口的原油４８４８萬噸

的同比增長１７﹒６％，較８月份４７４８萬噸所增１２﹒６％多增５個百分點，而７月份進口

原油５１２９萬噸增２５％、６月份５３１８萬噸增３４﹒４％和５月份４７９７萬噸升

１９﹒２％，明確扭轉４月份回落７﹒５％之況，更使１－９月份的進口量累計４﹒２億噸，同

比上升１２﹒７％，較上半年的９﹒９％和一季季度的５％升幅明顯加快。

和（ＩＩＩ）加工原油，續保穩增，於２０２０年９月份達５７３５萬噸同比增長１﹒３％

，無疑比８月的加工量５９４７萬噸的９﹒２％升幅為低，但１－９月份累計達５億噸同比增長

２﹒９％，而１－６月份３﹒２億噸增０﹒６％，和１－３月份則減４﹒６％。

至於（二）天然氣，亦有相對較快的增長：（１）產量於２０２０年９月份達１４６億立方

米，同比增長７﹒６％，比８月份達１４２億立方米所增３﹒７％多增３﹒９個分點，使１－９

月份累計１３７１億立方米同比增８﹒７％。

和進口天然氣於９月份達８６６萬噸同比增５﹒５％，幅度低於８月份９３６萬噸所增的

１２﹒３％，使前９個月累計７３７３萬噸增３﹒７％，市場對天然氣的需求有所增加。

國家最近多年政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是發展和耗用的重點，產量速增，

顯政策取得預期良性成效。



＊油氣電煤增產乃供未來耗用當屬佳兆＊



再看（三）電力行業，發電量於２０２０年９月份達６３１５億千瓦時同比增長５﹒３％，

而８月份７２３８億千瓦時增６﹒８％，和７月份６８０１億千瓦時增１﹒９％高４﹒９個百分

點，乃反覆上升之態，更相對於２０１９年同期５９０８億千瓦時所升的４﹒７％多增０﹒８個

百分點，使２０２０年１－９月份累計發電量５﹒４萬億千瓦時同比增長即使只為０﹒９％，卻

高於１－８月份４﹒７７２８萬億千瓦時所增０﹒３％，而１－７月份則減少０﹒９％，成二連

升，其中火力發電於９月份增０﹒２％，而核電升７﹒４％。

即使（四）原煤，生產在２０２０年９月份達３﹒３億噸同比減少０﹒９％，較８月份

３﹒３萬億噸減０﹒１％多減０﹒８個百分點，卻比７月份達３﹒２億噸的３﹒７％為低，１－

９月份累計２﹒４億噸同比減４﹒４％。

能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有良好啟示

性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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